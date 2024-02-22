OnePlus анонсировала свои вторые смартчасы — Finance.ua

OnePlus анонсировала свои вторые смартчасы 22.02.2024, 01:04 — Технологии&Авто

OnePlus анонсировала свои вторые смартчасы

После месяцев слухов компания OnePlus анонсировала свои вторые смартчасы.

Официальный дебют OnePlus Watch 2 состоится совсем скоро — на выставке Mobile World Congress в Барселоне на следующей неделе. Компания известна тем, что очень дозированно предоставляет информацию о своих будущих продуктах, и хотя она не раскрыла ключевые детали об устройстве, фанаты все же получили кое-что интересное.

Во-первых, компания сделала громкое заявление о том, что OnePlus Watch 2 будет работать до 100 часов на одном заряде при включенном полном Smart Mode, а не в режиме экономии заряда аккумулятора.

Президент OnePlus Киндер Лю говорит, что цель компании — «завоевать звание лучших флагманских смартчасов года с лучшим на рынке временем автономной работы».

В компании говорят, что этот девайс следует языку дизайна серии OnePlus 12. Устройство имеет корпус из нержавеющей стали и циферблат из сапфирового стекла. Кроме того, Watch 2 будет доступен в двух цветовых версиях: Black Steel и Radiant Steel.

OnePlus также обещает «непревзойденную надежность для повседневного использования и тщательный мониторинг состояния здоровья», но пока держит в секрете другие ключевые детали, включая цену и дату выпуска. Еще один фактор, который компания также решила не разглашать раньше времени, — это то, какую операционную систему будет использовать Watch 2. Отчеты свидетельствуют, что он будет работать на Wear OS, что может помочь смартчасам продаваться гораздо лучше, чем их не слишком хорошо принятый предшественник.

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