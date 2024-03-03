Как настоящий: Xiaomi создала собаку-робота, который реагирует на команды и может учиться новому благодаря ИИ — Finance.ua

Как настоящий: Xiaomi создала собаку-робота, который реагирует на команды и может учиться новому благодаря ИИ Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Как настоящий: Xiaomi создала собаку-робота, который реагирует на команды и может учиться новому благодаря ИИ, Фото: Xiaomi

Значительное количество людей хотят завести домашнего питомца, однако из-за аллергии на шерсть не могут этого сделать. Xiaomi решила эту проблему и создала робота-пса. Цена такого домашнего любимца составляет 3 тыс. долларов.

На выставке Mobile World Congress 2024 (MWC) Xiaomi продемонстрировала свою последнюю инновацию в робототехнике — CyberDog 2.

Этот четвероногий робот имеет систему восприятия и принятия решений, работающую на основе 19 датчиков зрения, осязания и слуха.

Разработанный для имитации движений, внешнего вида и взаимодействия настоящей собаки CyberDog 2 является примером стремления Xiaomi расширять границы робототехники.

Фото: Xiaomi

Бионический внешний вид CyberDog 2, вдохновленный доберманом-пинчером, в сочетании с оптимизированными пропорциями тела оживляет его бионику, делая его визуально впечатляющим и функциональным. Не хватает только шерсти, мокрого носа и языка, который облизывал бы хозяина, когда тот приходит домой.

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Имея вес примерно 8,9 кг, CyberDog 2 на 40 процентов легче своего предшественника, но при этом обладает впечатляющей производительностью.

Платформа обучения с усилением искусственного интеллекта CyberDog 2 обеспечивает самостоятельное обучение, позволяя постоянно приобретать новые навыки и выполнять сложные и точные движения.

Благодаря многократному моделированию и обучению более 30 000 собак, смоделированных искусственным интеллектом, каждое движение становится естественным и реалистичным. Эта платформа гарантирует, что CyberDog 2 будет развиваться и адаптироваться, отражая поведение настоящей собаки.

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Высокопроизводительный чип NX позволяет выполнять 21 триллион операций в секунду, многомодальная система принятия решений CyberDog 2 AI позволяет легко ориентироваться в сложных средах.

Робот может быстро распознавать как окружение, так и команды человека. Кроме того, четыре набора микрофонов и голосовой алгоритм Xiaomi AI способствуют бесперебойному общению с пользователями.

Мета По материалам:

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