Безос, Nvidia и Microsoft инвестируют в стартап, который разрабатывает человекоподобных роботов — Finance.ua

Безос, Nvidia и Microsoft инвестируют в стартап, который разрабатывает человекоподобных роботов Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Безос, Nvidia и Microsoft инвестируют в стартап, который разрабатывает человекоподобных роботов

Стартап Figure AI, который разрабатывает человекоподобных роботов, привлек около $675 млн с оценкой около $2 млрд от техногигантов.

Через свою компанию Explore Investments LLC Безос вложил $100 млн, Microsoft инвестирует $95 млн, Nvidia и фонд от Amazon предоставляют по $50 млн, сообщает Bloomberg.

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Инженеры стартапа Figure AI работают над роботом, который выглядит и двигается как человек. Компания надеется, что ее машина под названием Figure 01 сможет выполнять опасные работы, не подходящие для людей, и что ее технология поможет снизить нехватку рабочей силы.

Привлечены также другие технологические компании Intel Corp. вкладывает $25 млн, LG Innotek — $8,5 млн. Инвестиционная группа Samsung выделила $5 млн. Среди спонсоров также венчурные компании Parkway Venture Capital, инвестирующей $100 млн, и Align Ventures, предоставляющей $90 млн.

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Венчурный фонд ARK также участвует, вложив $2,5 млн, а Aliya Capital Partners инвестирует $20 млн. Другие инвесторы включают Tamarack — $27 млн; Boscolo Intervest Ltd. — $15 млн; и BOLD Capital Partners — $2,5 млн.

OpenAI, которая в свое время рассматривала возможность приобретения Figure, инвестирует $5 млн.

Привлеченные $675 млн являются значительным превышением по сравнению с $500 миллионами долларов, которые первоначально искала компания Figure.

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