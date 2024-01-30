Билл Гейтс назвал лучших гуманоидных роботов — Finance.ua

Билл Гейтс назвал лучших гуманоидных роботов
Один из самых известных технологических лидеров — Билл Гейтс — поделился списком «вдохновляющих его передовых робототехнических стартапов и лабораторий». Среди них три компании, занимающиеся созданием человекоподобных роботов.
Самая известная — это Agility и ее робот Digit, который меньше всех других напоминает человека. В списке также присутствуют производитель Apollo — компания Apptronik, и лаборатория RoMeLa из UCLA — разработчик робота-футболиста ARTEMIS.
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«Что полезнее: несколько роботов, каждый из которых может выполнять одну задачу снова и снова, или один робот, который может делать несколько заданий и постоянно учиться новому? Для Apptronik, стартапа из Остина, который был создан на базе робототехнической лаборатории в Университете Техаса, ответ очевиден. Поэтому они разрабатывают „универсальных“ гуманоидных двуногих роботов, таких как Apollo, которые могут быть запрограммированы для выполнения широкого спектра задач — от переноса коробок на фабрике до помощи по дому», — заявил Гейтс об Apptronik.
Digit опережает других по количеству реализованных проектов, включая недавний эксперимент с эксплуатацией роботов на складах Amazon, который помог подготовить почву для сделки Figure с BMW.
Среди других компаний, упомянутых в статье, есть фирмы, разрабатывающие инструменты рабочего восприятия — Field AI и Tevel, строящая дроны для сбора яблок.
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