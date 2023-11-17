Отец искусственного интеллекта заявил, что нейросеть обретет сознание через 5 лет — Finance.ua

Отец искусственного интеллекта заявил, что нейросеть обретет сознание через 5 лет Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

Отец искусственного интеллекта заявил, что нейросеть обретет сознание через 5 лет

Ученый в области информатики Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом искусственного интеллекта», призвал правительства, компании и своих коллег тщательно продумать лучшие способы безопасного развития ИИ. По словам Хинтона, уже через 5 лет искусственный интеллект получит сознание.

В интервью CBS News ученый подчеркнул, что, создав что-то умнее себя, человечество вступает в период большой неопределенности и сталкивается с рисками, которых никогда не встречало. По мнению Хинтона, нам есть чего опасаться со стороны искусственного интеллекта. К примеру, восстания машин.

«Я не утверждаю, что это произойдет. Если мы сможем направить его желания в другую сторону, будет отлично, но как заставить ИИ не хотеть этого, непонятно», — сказал Хинтон.

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Уже сейчас, уверен ученый, ИИ может понимать и дискутировать, хотя и не так хорошо, как человек. Через 5 лет модели вроде ChatGPT смогут рассуждать лучше нас, убежден Хинтон. ИИ сможет повысить производительность и эффективность, но одновременно несет потенциальные риски безработицы для многих людей. Новые рабочие места могут просто не появиться в достаточном количестве. Кроме того, Хинтон озабочен фейками, генерируемыми ИИ, предвзятостью алгоритмов, использованием этой технологии для слежки за гражданами и создания автономных систем вооружения.

«Мы вступаем в период большой неопределенности, когда мы имеем дело с тем, чем раньше не встречались. И обычно, когда имеешь дело с чем-нибудь новым, ты это понимаешь неверно. А мы не можем позволить себе неправильно понять эти вещи», — сказал ученый.

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В мае стало известно, что Джеффри Хинтон покинул пост вице-президента Google. По словам Хинтона, он сделал это, чтобы открыто предупредить общественность о рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта. Хинтон считается «крестным отцом ИИ» благодаря работе над созданием современных систем искусственного интеллекта. Еще в 1972 году Джеффри заинтересовался программой по изучению ИИ в Эдинбургском университете, где он и занялся разработкой нейронных сетей.

Несмотря на активную работу над созданием систем ИИ раньше, ученый теперь публично выражает обеспокоенность возможной угрозой со стороны искусственного интеллекта. Хинтон опасается эскалации, связанной с развертыванием ИИ, которую невозможно остановить без эффективных средств контроля или жестких ограничений.

noworries По материалам:

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