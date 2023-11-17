Отец искусственного интеллекта заявил, что нейросеть обретет сознание через 5 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отец искусственного интеллекта заявил, что нейросеть обретет сознание через 5 лет

Технологии&Авто
11
Отец искусственного интеллекта заявил, что нейросеть обретет сознание через 5 лет
Отец искусственного интеллекта заявил, что нейросеть обретет сознание через 5 лет
Ученый в области информатики Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом искусственного интеллекта», призвал правительства, компании и своих коллег тщательно продумать лучшие способы безопасного развития ИИ. По словам Хинтона, уже через 5 лет искусственный интеллект получит сознание.
В интервью CBS News ученый подчеркнул, что, создав что-то умнее себя, человечество вступает в период большой неопределенности и сталкивается с рисками, которых никогда не встречало. По мнению Хинтона, нам есть чего опасаться со стороны искусственного интеллекта. К примеру, восстания машин.
«Я не утверждаю, что это произойдет. Если мы сможем направить его желания в другую сторону, будет отлично, но как заставить ИИ не хотеть этого, непонятно», — сказал Хинтон.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Уже сейчас, уверен ученый, ИИ может понимать и дискутировать, хотя и не так хорошо, как человек. Через 5 лет модели вроде ChatGPT смогут рассуждать лучше нас, убежден Хинтон. ИИ сможет повысить производительность и эффективность, но одновременно несет потенциальные риски безработицы для многих людей. Новые рабочие места могут просто не появиться в достаточном количестве. Кроме того, Хинтон озабочен фейками, генерируемыми ИИ, предвзятостью алгоритмов, использованием этой технологии для слежки за гражданами и создания автономных систем вооружения.
«Мы вступаем в период большой неопределенности, когда мы имеем дело с тем, чем раньше не встречались. И обычно, когда имеешь дело с чем-нибудь новым, ты это понимаешь неверно. А мы не можем позволить себе неправильно понять эти вещи», — сказал ученый.
Читайте также
В мае стало известно, что Джеффри Хинтон покинул пост вице-президента Google. По словам Хинтона, он сделал это, чтобы открыто предупредить общественность о рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта. Хинтон считается «крестным отцом ИИ» благодаря работе над созданием современных систем искусственного интеллекта. Еще в 1972 году Джеффри заинтересовался программой по изучению ИИ в Эдинбургском университете, где он и занялся разработкой нейронных сетей.
Несмотря на активную работу над созданием систем ИИ раньше, ученый теперь публично выражает обеспокоенность возможной угрозой со стороны искусственного интеллекта. Хинтон опасается эскалации, связанной с развертыванием ИИ, которую невозможно остановить без эффективных средств контроля или жестких ограничений.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.