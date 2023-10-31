Джо Байден издал первый в истории указ об искусственном интеллекте — Finance.ua

Джо Байден издал первый в истории указ об искусственном интеллекте Сегодня 03:44

Джо Байден издал первый в истории указ об искусственном интеллекте

Президент Джо Байден издал первый в истории США указ об искусственном интеллекте, который требует проведения новых оценок безопасности, соблюдения принципов равенства и гражданских прав, а также исследования влияния ИИ на рынок труда.

Хотя правоохранительные органы предупредили, что готовы применять действующее законодательство к злоупотреблениям с помощью искусственного интеллекта, а Конгресс все еще пытается узнать больше о технологии, чтобы разработать новые законы, указ может оказать более непосредственное влияние. Как и все исполнительные приказы президента, он «имеет силу закона», передает CNBC.

Белый дом разбил указ на восемь компонентов:

Создание новых стандартов безопасности и защиты для ИИ, в том числе путем требования к компаниям, занимающимся разработкой ИИ, делиться с федеральным правительством результатами тестов на безопасность, поручение Министерству торговли разработать руководство по использованию ИИ-водяных знаков, а также создание программы кибербезопасности, которая может создать инструменты, позволяющие выявлять недостатки в критически важном программном обеспечении.

Защита конфиденциальности потребителей, в том числе путем создания руководящих принципов, которые агентства могут использовать для оценки методов защиты конфиденциальности, применяемых в ИИ.

Содействие равенству и гражданским правам путем предоставления рекомендаций арендодателям и федеральным подрядчикам, которые помогут избежать дискриминации с помощью алгоритмов ИИ, а также относительно должной роли ИИ в системе правосудия, в том числе при вынесении приговоров, оценке рисков и прогнозировании преступности.

Защита потребителей в целом путем поручения Министерству здравоохранения и социальных служб создать программу для оценки потенциально вредных практик в сфере здравоохранения, связанных с искусственным интеллектом, а также создания ресурсов о том, как педагоги могут ответственно использовать инструменты искусственного интеллекта.

Поддержка работников путем подготовки отчета о потенциальном влиянии ИИ на рынок труда и изучение способов, которыми федеральное правительство может поддержать работников, пострадавших от сбоев на рынке труда.

Содействие инновациям и конкуренции путем расширения грантов на исследования ИИ в таких сферах, как изменение климата, и модернизация критериев для высококвалифицированных работников-иммигрантов с ключевыми знаниями, обладающими правом остаться в США.

Сотрудничество с международными партнерами по внедрению стандартов ИИ во всем мире.

Разработка руководства для федеральных ведомств по использованию и закупке ИИ и ускорению найма правительством квалифицированных работников в этой области.

По словам заместителя руководителя аппарата Белого дома Брюса Рида, этот указ — «самый сильный набор мер, которые какое-либо правительство в мире когда-либо предпринимало в сфере безопасности ИИ, по защите и доверию к нему». Он основывается на добровольных обязательствах, которые Белый дом ранее получил от ведущих ИИ-компаний, и является первым крупным обязательным правительственным действием в отношении этой технологии.

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Высокопоставленный представитель администрации отметил, что 15 крупнейших американских технологических компаний согласились взять на себя добровольные обязательства по безопасности ИИ, но этого недостаточно, и понедельничный указ является шагом на пути к конкретному регулированию развития технологии.

Указ президента Байдена требует, чтобы крупные компании делились с правительством США результатами тестов по безопасности перед официальным выпуском ИИ-систем. Он также дает приоритет Национальному институту стандартов и технологий в разработке стандартов для «красного тестирования» ИИ, или стресс-тестирования защиты и потенциальных проблем внутри систем. Министерство торговли разработает стандарты для маркировки созданного ИИ контента с помощью водяных знаков. Администрация Байдена также принимает меры по усилению кадрового потенциала в сфере ИИ.

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