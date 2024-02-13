OpenAI продемонстрировала впечатляющий прогресс в автономной работе гуманоидов Eve — Finance.ua

OpenAI продемонстрировала впечатляющий прогресс в автономной работе гуманоидов Eve Сегодня 23:08 — Технологии&Авто

OpenAI продемонстрировала впечатляющий прогресс в автономной работе гуманоидов Eve

Производитель гуманоидных роботов 1X, которому компания OpenAI предоставила свои чипы в прошлом году на сумму 25 млн долларов, обнародовал видео, на котором изображены гуманоиды Eve, работающие полностью автономно.

Об этом сообщает New Atlas

«Видео не содержит телеуправления, — утверждает норвежский производитель гуманоидных роботов 1X. — Никакой компьютерной графики, никаких нарезок, никакого ускорения видео, никакого воспроизведения траектории по сценарию. Все контролируется с помощью нейронных сетей, все автономно».

Несмотря на то, что гуманоиды 1X выглядят довольно невыразительно по сравнению с работами Tesla, Figure, Sanctuary или Agility, они достаточно перспективны.

У гуманоида Eve пока даже нет ног или ловких рук. Он передвигается на паре колесиков с электроприводом, балансируя на третьем маленьком колесике сзади, а его руки — это рудиментарные когти, однако основным местом, где они будут использоваться, являются склады с бетонным полом и заводы.

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Эти работы способны выполнять целый ряд задач, поднимая и кладя вещи на место. Они хватают их на высоте от лодыжки до талии, раскладывают их по коробкам, мусорникам и лоткам.

Они также способны самостоятельно открывать двери, подбегать к зарядным станциям и включать их, используя сложный маневр приседания, чтобы подсоединить зарядку к своим икрам.

Компания научила 30 ботов Eve выполнять целый ряд индивидуальных задач каждый, очевидно, используя имитационное обучение с помощью видео и телеопераций.

Затем они использовали это изученное поведение для обучения «базовой модели», способной к широкому набору действий и поведению. Затем эта базовая модель была доработана с учетом специфических возможностей среды — складских задач, общих манипуляций с дверями и т. п. — и, наконец, боты были обучены конкретным задачам, которые они должны были выполнять.

«За последний год мы разработали двигатель данных для решения общих задач мобильных манипуляций, — отметил Эрик Джанг, вице-президент 1X по искусственному интеллекту. — Мы убедились, что он работает, поэтому сейчас мы нанимаем исследователей ИИ в районе залива Сан-Франциско, чтобы масштабировать его до 10-кратного увеличения количества роботов и телеоператоров».

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