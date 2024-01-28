Искусственный интеллект пока что не отнимет работу у людей, потому что их труд дешевле — MIT Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект пока что не отнимет работу у людей, потому что их труд дешевле — MIT

Искусственный интеллект сейчас не может заменить большинство рабочих мест способом, который был бы экономически эффективным.

К такому выводу пришли специалисты Массачусетского технологического института (MIT), пишет Bloomberg

Специалисты провели исследование, которое называется «За пределами влияния искусственного интеллекта» (Beyond AI Exposure). Этим трудом они стремились развеять опасения по поводу замены людей искусственным интеллектом в некоторых отраслях.

В рамках исследования специалисты смоделировали экономическую привлекательность автоматизации различных задач в США. Для этого они сосредоточились на профессиях, где используется компьютерное зрение — например, учительство и оценка недвижимости.

В MIT выяснили, что в долларовом эквиваленте эффективно заменить можно только 23% работников таких профессий. В других случаях люди выполняли эту работу дешевле. Это связано с тем, что системы визуального распознавания с помощью искусственного интеллекта дорого устанавливать и эксплуатировать.

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Эксперты при анализе смоделировали также гипотетическую пекарню. По их словам, пекари ежедневно визуально проверяют ингредиенты для контроля качества, что составляет всего 6% их обязанностей. Оказалось, что экономия времени и заработной платы от внедрения камер и системы ИИ все еще далека от стоимости такой технологической модернизации.

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