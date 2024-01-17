Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет — Finance.ua

Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет Сегодня 18:21 — Технологии&Авто

Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет

В ближайшие пять лет технология искусственного интеллекта станет революционной для всех, поскольку облегчит жизнь каждого человека.

Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в Давосе на Всемирном экономическом форуме, сообщает CNN.

Он подчеркнул, что с каждой новой технологией приходит страх, а затем новые возможности.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Так, Гейтс не разделяет точку зрения, что развитие искусственного интеллекта приведет к ликвидации миллионов рабочих мест по всему миру.

«Как это было с производительностью сельского хозяйства в 1900 году, люди думали: „Эй, что люди будут делать?“ На самом деле было создано множество новых вещей, множество новых категорий рабочих мест, и мы живем гораздо лучше, чем когда все занимались сельским хозяйством. Это будет похоже на то», — сказал Гейтс.

Гейтс прогнозирует, что искусственный интеллект облегчит жизнь каждого человека, в частности, он указал на помощь врачам в оформлении документов, что «является частью работы, которая им не нравится, но мы можем сделать ее очень эффективной».

По его словам, внедрение этой технологии в сферу образования или медицины будет «просто фантастическим».

Доступ к искусственному интеллекту будет осуществляться «через телефон или ПК, который у вас уже есть, через интернет, который у вас уже есть», говорит Гейтс.

«Цель Фонда Гейтса — сделать так, чтобы задержка между получением пользы людьми в бедных странах и получением ее богатыми странами была очень короткой», — сказал Гейтс.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.