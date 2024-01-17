Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет

Технологии&Авто
69
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
В ближайшие пять лет технология искусственного интеллекта станет революционной для всех, поскольку облегчит жизнь каждого человека.
Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в Давосе на Всемирном экономическом форуме, сообщает CNN.
Он подчеркнул, что с каждой новой технологией приходит страх, а затем новые возможности.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Так, Гейтс не разделяет точку зрения, что развитие искусственного интеллекта приведет к ликвидации миллионов рабочих мест по всему миру.
«Как это было с производительностью сельского хозяйства в 1900 году, люди думали: „Эй, что люди будут делать?“ На самом деле было создано множество новых вещей, множество новых категорий рабочих мест, и мы живем гораздо лучше, чем когда все занимались сельским хозяйством. Это будет похоже на то», — сказал Гейтс.

Читайте также: Давос-2024: главное со Всемирного экономического форума (обновляется)

Гейтс прогнозирует, что искусственный интеллект облегчит жизнь каждого человека, в частности, он указал на помощь врачам в оформлении документов, что «является частью работы, которая им не нравится, но мы можем сделать ее очень эффективной».
По его словам, внедрение этой технологии в сферу образования или медицины будет «просто фантастическим».
Доступ к искусственному интеллекту будет осуществляться «через телефон или ПК, который у вас уже есть, через интернет, который у вас уже есть», говорит Гейтс.
«Цель Фонда Гейтса — сделать так, чтобы задержка между получением пользы людьми в бедных странах и получением ее богатыми странами была очень короткой», — сказал Гейтс.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.