Google приостановил работу Gemini — Finance.ua

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Google приостановил работу Gemini

Технологии&Авто
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Google приостановил работу Gemini
Google приостановил работу Gemini
Google приостанавливает свой инструмент ИИ Gemini, который создает изображения людей, из-за неточностей в некоторых исторических изображениях, сгенерированных моделью.
Об этом сообщает Reuters.
В начале февраля Google начал предлагать создание изображений с помощью своих моделей Gemini AI, но в последние несколько дней некоторые пользователи социальных сетей сообщили, что модель возвращает исторические изображения, которые иногда неточны.
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«Мы знаем, что Gemini предлагает неточности в некоторых изображениях поколения исторических изображений», — заявили в Google.
С момента запуска OpenAI ChatGPT в ноябре 2022 года Google соревновался за создание программного обеспечения ИИ, которое конкурировало бы с тем, что представила компания, поддерживаемая Microsoft.
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Когда год назад Google выпустил свой генеративный искусственный интеллект — чат-бота Bard, компания поделилась неточной информацией о фотографиях планеты за пределами солнечной системы Земли в рекламном видео, что привело к падению акции на 9%.
Ранее в этом месяце Bard был переименован в Gemini, и Google ввел платные планы подписки, которые пользователи могли выбрать для лучших возможностей рассуждений от модели AI.
По материалам:
Економічна Правда
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