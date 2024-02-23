Google приостановил работу Gemini — Finance.ua

Google приостановил работу Gemini Сегодня 22:18 — Технологии&Авто

Google приостановил работу Gemini

Google приостанавливает свой инструмент ИИ Gemini, который создает изображения людей, из-за неточностей в некоторых исторических изображениях, сгенерированных моделью.

Об этом сообщает Reuters.

В начале февраля Google начал предлагать создание изображений с помощью своих моделей Gemini AI, но в последние несколько дней некоторые пользователи социальных сетей сообщили, что модель возвращает исторические изображения, которые иногда неточны.

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«Мы знаем, что Gemini предлагает неточности в некоторых изображениях поколения исторических изображений», — заявили в Google.

С момента запуска OpenAI ChatGPT в ноябре 2022 года Google соревновался за создание программного обеспечения ИИ, которое конкурировало бы с тем, что представила компания, поддерживаемая Microsoft.

Когда год назад Google выпустил свой генеративный искусственный интеллект — чат-бота Bard, компания поделилась неточной информацией о фотографиях планеты за пределами солнечной системы Земли в рекламном видео, что привело к падению акции на 9%.

Ранее в этом месяце Bard был переименован в Gemini, и Google ввел платные планы подписки, которые пользователи могли выбрать для лучших возможностей рассуждений от модели AI.

Економічна Правда По материалам:

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