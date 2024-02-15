ИИ Google Gemini стал доступен на iOS и Android по всему миру — Finance.ua

ИИ Google Gemini стал доступен на iOS и Android по всему миру Сегодня 22:37 — Технологии&Авто

ИИ Google Gemini стал доступен на iOS и Android по всему миру

Искусственный интеллект Gemini от Google (ранее известный как Bard) теперь доступен на iOS и Android за пределами США.

Об этом сообщил руководитель направления Gemini Джек Кравчик.

Ожидается, что доступ к мобильной версии чат-бота получат пользователи по всему миру в течение нескольких дней.

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Gemini начал распространяться на Android через специальное приложение, на iOS — через кнопку в приложении Google.

В настоящее время чат-бот в мобильной версии говорит только на английском, впоследствии компания введет поддержку японского и корейского языков, а затем — других языков.

«Также работаем над несколькими поправками модели. Оставайтесь на связи», — объявил в X (Twitter) руководитель проекта Gemini Джек Кравчик.

Напомним, корпорация Google переименовала свой чат-бот Bard в честь лежащего в его основе нового ИИ под названием Gemini, а также запустила платную подписку.

Mind По материалам:

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