Google представил Gemini — свою «самую совершенную модель ИИ» Сегодня 01:44 — Технологии&Авто

Google представил Gemini — свою «самую совершенную модель ИИ»

Компания Google представила Gemini , свою «самую совершенную и универсальную модель искусственного интеллекта на сегодняшний день», что может стать важной вехой в развитии ИИ.

Gemini, разработанный Google DeepMind, является мультимодальной моделью, то есть может обрабатывать и понимать разные типы информации, включая текст, код, аудио, изображение и видео.

Она разработана, чтобы быть гибкой и эффективной, способной работать на разных устройствах — от центров обработки данных до мобильных телефонов. Gemini поставляется в трех версиях: Ultra, Pro и Nano, каждая из которых оптимизирована для разных уровней сложности и задач.

Вот основные особенности Gemini, на которые указывает Google:

Высокая производительность: компания отмечает, что Gemini Ultra показал исключительные результаты, опередив экспертов-людей в тесте MMLU и достигнув самых высоких баллов в различных мультимодальных задачах. Его способности позволяют ему обрабатывать сложную информацию из разных отраслей.

Возможности следующего поколения: в отличие от предыдущих моделей, сочетающих отдельные компоненты для разных модальностей, Gemini с самого начала является мультимодальным. Это позволяет ей более эффективно понимать и рассуждать о различных входных данных.

Масштабируемость и эффективность: в Google говорят, что Gemini — самая масштабируемая и надежная модель компании для обучения и обслуживания. Она работает гораздо быстрее на специально разработанных тензорных процессорах (TPU), являющихся центральным элементом продуктов и сервисов Google с искусственным интеллектом.

Ответственность и безопасность: Gemini прошел комплексную оценку безопасности, включая оценку пристрастности и токсичности. Google заявляют, что стремятся к ответственной разработке ИИ, учитывая безопасность на каждом этапе и сотрудничая с внешними экспертами для устранения потенциальных рисков.

Gemini 1.0 разворачивается на различных продуктах и ​​платформах Google. Gemini Pro уже улучшает работу Google Bard, а Gemini Nano обеспечивает новые функции в Pixel 8 Pro. Разработчики и корпоративные клиенты в скором времени получат доступ к Gemini Pro через Google AI Studio и Google.

и т. д. А в начале следующего года компания обещает представить Bard Advanced, который предоставит пользователям доступ к наиболее совершенным моделям и возможностям, начиная с Gemini Ultra. Для чат-бота Bard Gemini запускается в два этапа: Bard будет использовать специально настроенную версию Gemini Pro на английском языке для более продвинутого рассуждения, планирования, пониманияА в начале следующего года компания обещает представить Bard Advanced, который предоставит пользователям доступ к наиболее совершенным моделям и возможностям, начиная с Gemini Ultra.

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