Meta создаст команду для борьбы с ИИ-фейками на выборах в ЕС — Finance.ua

Meta создаст команду для борьбы с ИИ-фейками на выборах в ЕС Сегодня 22:52 — Технологии&Авто

Meta создаст команду для борьбы с ИИ-фейками на выборах в ЕС

Компания Мета создаст команду для борьбы с дезинформацией и злоупотреблением генеративным искусственным интеллектом (ИИ) накануне выборов в Европейский парламент из-за беспокойства относительно контента, созданного ИИ.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что быстрый рост генеративного ИИ, который может создавать текст, изображения и видео за секунды в ответ на подсказки, вызвал опасения, что новая технология может быть использована для срыва выборов по всему миру в этом году.

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Выборы в Европарламент пройдут 6−9 июня. Его 720 законодателей вместе с правительствами ЕС принимают новую политику и законы ЕС.

«С приближением выборов мы активируем Избирательный оперативный центр для выявления потенциальных угроз и введения смягчения в режиме реального времени», — заявил глава Meta по делам ЕС Марко Панчини.

Он добавил, что эксперты компании по разведке, науке о данных, инженерии, исследованиям, операциям, политике контента и юридических команд сосредоточятся на борьбе с дезинформацией, борьбе с операциями влияния и противодействии рискам, связанным со злоупотреблением генеративным ИИ.

По словам Панчини, Meta, которая сейчас работает с 26 независимыми организациями по проверке фактов во всем ЕС, охватывающих 22 языка, добавит трех новых партнеров в Болгарии, Франции и Словакии.

Економічна Правда По материалам:

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