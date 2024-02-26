Meta создаст команду для борьбы с ИИ-фейками на выборах в ЕС — Finance.ua
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Meta создаст команду для борьбы с ИИ-фейками на выборах в ЕС

Технологии&Авто
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Meta создаст команду для борьбы с ИИ-фейками на выборах в ЕС
Meta создаст команду для борьбы с ИИ-фейками на выборах в ЕС
Компания Мета создаст команду для борьбы с дезинформацией и злоупотреблением генеративным искусственным интеллектом (ИИ) накануне выборов в Европейский парламент из-за беспокойства относительно контента, созданного ИИ.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что быстрый рост генеративного ИИ, который может создавать текст, изображения и видео за секунды в ответ на подсказки, вызвал опасения, что новая технология может быть использована для срыва выборов по всему миру в этом году.

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Выборы в Европарламент пройдут 6−9 июня. Его 720 законодателей вместе с правительствами ЕС принимают новую политику и законы ЕС.
«С приближением выборов мы активируем Избирательный оперативный центр для выявления потенциальных угроз и введения смягчения в режиме реального времени», — заявил глава Meta по делам ЕС Марко Панчини.
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Он добавил, что эксперты компании по разведке, науке о данных, инженерии, исследованиям, операциям, политике контента и юридических команд сосредоточятся на борьбе с дезинформацией, борьбе с операциями влияния и противодействии рискам, связанным со злоупотреблением генеративным ИИ.
По словам Панчини, Meta, которая сейчас работает с 26 независимыми организациями по проверке фактов во всем ЕС, охватывающих 22 языка, добавит трех новых партнеров в Болгарии, Франции и Словакии.
По материалам:
Економічна Правда
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