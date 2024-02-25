Благодаря ИИ. Nvidia увеличила доход на 265% — Finance.ua

Благодаря ИИ. Nvidia увеличила доход на 265% 25.02.2024, 01:13 — Фондовый рынок

Благодаря ИИ. Nvidia увеличила доход на 265%, Фото: vctr.media

Итоговые показатели чистой прибыли и выручки американского производителя процессоров Nvidia увеличились в разы за четвертый финансовый квартал, завершившийся 28 января. Прибыль превысила прогнозы Уолл-стрит, а компания заявила, что рост продолжится и в следующем квартале.

Об этом говорится в прессрелизе Nvidia.

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Компания стала основным получателем выгоды от недавней одержимости технологической индустрии крупными моделями ИИ, которые используются на дорогих графических процессорах компании для серверов.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в разговоре с аналитиками ответил на опасения инвесторов, что компания может быть не в состоянии поддерживать такой рост или уровень продаж в течение целого года.

Чистая прибыль Nvidia за квартал составила $12,29 млрд, или $4,93 на акцию, что оказалось на 769% выше по сравнению с предыдущим годом, когда она составила $1,41 млрд, или 57 центов на акцию. Общий доход Nvidia вырос на 265% по сравнению с предыдущим годом благодаря высоким продажам чипов искусственного интеллекта для серверов, в частности, линейке Hopper и H100.

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Продажи бизнеса центров обработки данных компании, который сейчас составляет большую часть дохода Nvidia, выросли на 409% до $18,40 млрд. Большая часть продаж центров обработки данных компании пришлась на крупных облачных провайдеров. При этом Nvidia заявила, что ее доходы от центров обработки данных пострадали от недавних ограничений США на экспорт передовых полупроводников для искусственного интеллекта в Китай.

Игровой бизнес компании, включающий видеокарты для ноутбуков и ПК, вырос всего на 56% по сравнению с прошлым годом до $2,87 млрд. Видеокарты для игр были основным бизнесом Nvidia до того, как ее чипы для ИИ стали набирать обороты, и некоторые из видеокарт Nvidia могут использоваться для ИИ.

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Бизнесы Nvidia помельче не показали столь же стремительного роста. Бизнес компании, связанный с автомобилями, снизился на 4% до 281 млн долларов, а OEM и другой бизнес, включающий криптографические чипы, вырос на 7% до 90 млн. долларов. Бизнес Nvidia, производящий графическое оборудование для профессиональных приложений, вырос на 105% до 463 млн долларов.

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