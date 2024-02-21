Nvidia представила суперкомпьютер Eos — Finance.ua

Nvidia представила суперкомпьютер Eos Сегодня 02:36 — Технологии&Авто

Nvidia представила суперкомпьютер Eos

В свете быстрого развития технологий компания Nvidia анонсировала свой новейший суперкомпьютер Eos, способный оперировать с потрясающими 18,4 экзафлопсами данных.

Эта находка делает его одним из самых мощных и передовых компьютеров в мире. Eos предназначена для использования в центрах обработки данных и исследовательских лабораториях, где активно работают над инновационными решениями в области искусственного интеллекта.

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Аппарат состоит из 576 видеокарт Nvidia DGX H100, каждая из которых оснащена 8 флагманскими ИИ-ускорителями H100. Все эти карты соединены высокоскоростной сетью Infiniband Quantum-2 с низкой задержкой и высокой пропускной способностью, обеспечивая эффективную и быструю обработку данных.

Использование суперкомпьютера Eos позволит компаниям значительно расширить свои возможности в области нейронных сетей и машинного обучения, открывая новые перспективы развития и инноваций.

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Особо важно отметить, что Eos уже смог занять почетное 9 место в рейтинге TOP500 самых мощных компьютерных систем в мире, доказывая свою поразительную производительность и революционный потенциал.

itechua По материалам:

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