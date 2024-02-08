Nvidia и Cisco стали партнерами по созданию ПО для разработки ИИ-моделей — Finance.ua

Nvidia и Cisco стали партнерами по созданию ПО для разработки ИИ-моделей Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Nvidia и Cisco стали партнерами по созданию ПО для разработки ИИ-моделей

Компании Nvidia Corp. и Cisco Systems Inc. объединяются, чтобы помочь корпорациям с созданием собственной вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта. Технологические партнеры постараются вывести эту технологию за пределы крупных центров обработки данных.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно соглашению Cisco предлагает оборудование на базе Nvidia — популярное для разработки ИИ-моделей — вместе со своим сетевым оборудованием.

Для Nvidia партнерство открывает еще один канал для ее технологий. Тем временем Cisco получит возможность извлечь выгоду из бума затрат на ИИ, который помог превратить Nvidia в самого дорогого производителя чипов в мире.

«Тесно сотрудничая с Cisco, мы упрощаем для предприятий получение инфраструктуры, необходимой для того, чтобы извлечь выгоду от ИИ, мощнейшей технологической силы нашего времени», — сказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Cisco предлагает серверные компьютеры M 7 , в которых используются новейшие процессоры Nvidia, а также программное обеспечение производителя чипов, модели искусственного интеллекта и инструменты разработки. Компания также предлагает собственное облачное программное обеспечение и услуги по мониторингу и управлению такими системами.

«Укрепление нашего большого партнерства с Nvidia вооружит предприятия технологиями и опытом, необходимыми для создания, развертывания, управления и защиты решений искусственного интеллекта», — сказал генеральный директор Cisco Чак Роббинс.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.