Xiaomi стремится войти в топ-3 люксовых электромобилей Китая — Finance.ua
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Xiaomi стремится войти в топ-3 люксовых электромобилей Китая

Фондовый рынок
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Xiaomi Corp. объявила о своих амбициях по поводу того, чтобы ее дебютный электромобиль SU7 стал одной из трех наиболее продаваемых моделей роскошных электромобилей в Китае, на уровне с Tesla.
Об этом сообщает Bloomberg.
Первый электромобиль Xiaomi SU7 поступит в продажу 28 марта.
Соучредитель компании Лей Цзюнь готовится сделать свою самую большую ставку за последние годы — дорогую попытку прорваться на китайский рынок электромобилей, где доминируют Tesla и BYD Co., сообщают в Reuters.
Xiaomi сообщила о лучшем, чем ожидалось, росте доходов на 11% после неожиданно сильного всплеска продаж смартфонов на 21%. Чистая прибыль выросла на 50%, также превзойдя прогнозы.
Эти результаты, как ожидают в компании, помогут достичь цели относительно рынка электромобилей.
Xiaomi выходит на переполненную арену, которая стала менее привлекательной, поскольку Tesla и BYD ведут ценовую войну, чтобы завоевать китайских потребителей в период замедления роста. Apple Inc. свернула свой собственный долговременный проект электромобилей после того, как не смогла справиться с трудностями с адаптацией своего технологического опыта к совершенно новой отрасли производства.
По материалам:
Економічна Правда
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