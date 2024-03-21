Продажи автомобилей в ЕС подскочили на 10%, но электромобили простаивают — Finance.ua

Продажи автомобилей в ЕС подскочили на 10%, но электромобили простаивают Сегодня 23:46 — Технологии&Авто

Продажи автомобилей в ЕС подскочили на 10%, но электромобили простаивают

Продажи легковых автомобилей в Европе в феврале выросли на 10%, поскольку автопроизводители воспользовались отложенными заказами, при этом доля рынка электромобилей осталась неизменной.

Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце количество регистраций новых автомобилей выросло до 995 059 единиц, сообщила в четверг Европейская ассоциация автопроизводителей.

Электроавтомобили не смогли завоевать большую долю рынка после падения спроса на рынках, включая Германию и Швецию.

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Хотя ряд новых электрических моделей убедил больше покупателей на таких рынках, как Франция и Дания, низкокачественная инфраструктура зарядных станций остается препятствием на пути к более широкому распространению. Даже ценовая война, начатая в прошлом году компанией Tesla Inc., оказалась недостаточной для ускорения спроса.

Негативно также влияют субсидии, которые постепенно отменяют.

Клиенты все чаще обращаются к моделям и с аккумулятором, и с двигателем: продажи гибридных автомобилей выросли на 12% в прошлом месяце, опережая рост не только полностью электрических автомобилей, но и моделей, работающих на бензине.

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Економічна Правда По материалам:

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