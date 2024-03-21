Продажи автомобилей в ЕС подскочили на 10%, но электромобили простаивают — Finance.ua

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Продажи автомобилей в ЕС подскочили на 10%, но электромобили простаивают

Технологии&Авто
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Продажи автомобилей в ЕС подскочили на 10%, но электромобили простаивают
Продажи автомобилей в ЕС подскочили на 10%, но электромобили простаивают
Продажи легковых автомобилей в Европе в феврале выросли на 10%, поскольку автопроизводители воспользовались отложенными заказами, при этом доля рынка электромобилей осталась неизменной.
Об этом сообщает Bloomberg.
В прошлом месяце количество регистраций новых автомобилей выросло до 995 059 единиц, сообщила в четверг Европейская ассоциация автопроизводителей.
Электроавтомобили не смогли завоевать большую долю рынка после падения спроса на рынках, включая Германию и Швецию.
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Хотя ряд новых электрических моделей убедил больше покупателей на таких рынках, как Франция и Дания, низкокачественная инфраструктура зарядных станций остается препятствием на пути к более широкому распространению. Даже ценовая война, начатая в прошлом году компанией Tesla Inc., оказалась недостаточной для ускорения спроса.
Негативно также влияют субсидии, которые постепенно отменяют.
Клиенты все чаще обращаются к моделям и с аккумулятором, и с двигателем: продажи гибридных автомобилей выросли на 12% в прошлом месяце, опережая рост не только полностью электрических автомобилей, но и моделей, работающих на бензине.
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По материалам:
Економічна Правда
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