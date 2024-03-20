Fisker приостанавливает производство электромобилей — Finance.ua

Fisker приостанавливает производство электромобилей Сегодня 22:20 — Технологии&Авто

Fisker приостанавливает производство электромобилей

Американский изготовитель электромобилей Fisker Inc. объявил о шестинедельном перерыве в производстве, начиная с 18 марта 2024 года. Это решение связано с необходимостью привести уровень запасов в соответствие и продвинуть стратегические и финансовые инициативы.

Fisker также сообщил, что получил обязательство по финансированию от действующего инвестора на сумму до $150 млн.

Средства будут предоставлены четырьмя траншами, но не гарантированы.

Fisker заявил, что они зависят от «определенных условий», в частности, предоставления компанией годовой финансовой отчетности за 2023 год.

Представитель отказался разъяснить, что это — «определенные условия» для получения новых инвестиций.

Продажи электромобилей в США в целом замедлились, но у Fisker дела обстояли особенно плохо. Компания потеряла определенный уровень контроля качества после передачи производства канадскому поставщику Magna. Fisker, похоже, отдал преимущество стилю над содержанием, что подтверждается проблемами сборки и программного обеспечения внедорожника Ocean.

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Эти проблемы подтверждают мнение, что новым компаниям труднее получить доверие от потенциальных покупателей, чем компаниям, давно находящимся на рынке, как, например, BMW.

Fisker также ведет переговоры с крупным автопроизводителем по инвестициям в компанию, совместной разработке одной или нескольких платформ для электромобилей и производства в Северной Америке.

По данным Reuters, этим производителем, вероятно, Nissan. Однако, похоже, эти переговоры далеки от завершения.

С момента запуска Ocean преследовали проблемы с качеством: владельцы жаловались на внезапную потерю мощности, сбои в работе брелков и датчиков, самостоятельное открытие капота и проблемы с тормозами.

Fisker имеет нелестную историю. Предыдущая модель, Karma, тоже имела проблемы. Сейчас у компании большие долги, низкие продажи и остановка производства. Хотя совсем недавно их идея бросить вызов Tesla звучала довольно перспективно.

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