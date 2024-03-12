Mercedes не будет отказываться от ДВС ради электромобилей — Finance.ua

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Mercedes не будет отказываться от ДВС ради электромобилей

Технологии&Авто
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Mercedes не будет отказываться от ДВС ради электромобилей
Mercedes не будет отказываться от ДВС ради электромобилей
Компания Mercedes продолжит выпускать свой самый дешевый бензиновый автомобиль, потому что электромобили пока слишком дорогие.
Об этом сообщили в пресс-службе немецкого производителя.
Как известно, Mercedes A-Class должны были снять с производства, но теперь его жизненный цикл продлили до 2026 года. Компактный хэтчбек — самый доступный Mercedes в линейке, его цена в Европе стартует от 37 400 евро.
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В компании говорят, что до паритета цен между автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и чисто электрическими моделями не удастся достичь еще много лет: об этом свидетельствуют ценники автомобилей ДВС и электрокаров.
Mercedes работает над новым семейством компактных автомобилей, которые также будут оснащены двигателями внутреннего сгорания. Такие модели, как CLA, CLA Shooting Brake, GLA и GLB, получат замену на недавно разработанной платформе MMA, которая будет поддерживать как бензиновые двигатели, так и полностью электрические трансмиссии.
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Теперь компания намерена продолжать производство автомобилей с бензиновыми двигателями в 2030-х годах в ответ на более слабое, чем ожидалось, внедрение электромобилей.
По материалам:
Ampercar
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