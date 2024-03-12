Mercedes не будет отказываться от ДВС ради электромобилей — Finance.ua

Mercedes не будет отказываться от ДВС ради электромобилей Сегодня 07:20 — Технологии&Авто

Mercedes не будет отказываться от ДВС ради электромобилей

Компания Mercedes продолжит выпускать свой самый дешевый бензиновый автомобиль, потому что электромобили пока слишком дорогие.

Об этом сообщили в пресс-службе немецкого производителя.

Как известно, Mercedes A-Class должны были снять с производства, но теперь его жизненный цикл продлили до 2026 года. Компактный хэтчбек — самый доступный Mercedes в линейке, его цена в Европе стартует от 37 400 евро.

В компании говорят, что до паритета цен между автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и чисто электрическими моделями не удастся достичь еще много лет: об этом свидетельствуют ценники автомобилей ДВС и электрокаров.

Mercedes работает над новым семейством компактных автомобилей, которые также будут оснащены двигателями внутреннего сгорания. Такие модели, как CLA, CLA Shooting Brake, GLA и GLB, получат замену на недавно разработанной платформе MMA, которая будет поддерживать как бензиновые двигатели, так и полностью электрические трансмиссии.

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Теперь компания намерена продолжать производство автомобилей с бензиновыми двигателями в 2030-х годах в ответ на более слабое, чем ожидалось, внедрение электромобилей.

Ampercar По материалам:

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