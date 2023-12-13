Представлен сверхмощный спорткар Mercedes (фото) — Finance.ua

Представлен сверхмощный спорткар Mercedes (фото) Сегодня 02:04 — Технологии&Авто

Представлен сверхмощный спорткар Mercedes (фото), Фото: Mercedes-Benz

Кабриолет Mercedes-AMG SL получил заряженную топовую версию E Performance. Она поступит в продажу с 2024 года по цене более 200 000 долларов.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Mercedes-AMG SL63 SE Performance стал подзаряжаемым гибридом. Он сохранил 4,0-литровый V8 твин-турбо, мощность которого подняли до 612 л. с., но получил электромотор на 204 л. с.

Заряженный вариант узнается по особым 20-дюймовым дискам, Фото: Mercedes-Benz

Суммарная отдача силовой установки составляет 816 л. с. и 1420 Нм. Новый Mercedes-AMG SL63 SE Performance способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 317 км/ч.

Гибрид Mercedes-AMG SL получил небольшую батарею емкостью 6,1 кВт∙ч. Он способен проехать до 13 км в электрическом режиме, а средний расход топлива составляет 7,7 л на 100 км.

Салон украшен кожей Nappa, Фото: Mercedes-Benz

Кабриолет Mercedes получил адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса. Замедляют его карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 380 мм сзади.

Отличить новый Mercedes-AMG SL63 SE Performance от стандартной модели можно по особым 20-дюймовым дискам размером 265/40 R 20 спереди и 295/35 R20 сзади. В салоне появились спортивные сиденья, украшенные перфорированной кожей Nappa.

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