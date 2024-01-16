Mercedes-Benz и Geely показали новый электромобиль с запасом хода почти 600 км (фото) — Finance.ua

Mercedes-Benz и Geely показали новый электромобиль с запасом хода почти 600 км (фото) 16.01.2024, 00:33 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz и Geely показали новый электромобиль с запасом хода почти 600 км (фото)

В 1998 году компания Smart представила первую модель Fortwo. В честь 25-летия Smart в пятницу, 19 января, будет выпущена специальная версия модели с обозначением #3. Новинка выйдет на рынок Европы по цене 46 990 евро.

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После обновления бренда (теперь это полностью электрический бренд) Smart достигла своей цели до 2023 года, поставив почти 70 тысяч машин по всему миру. Большинство авто было реализовано в Поднебесной. В честь своего 25-летия компания Smart представила третье юбилейное издание Starry Sky Commemorative Edition.

Юбилейная версия получила усовершенствованные спортивные элементы, такие как затемненный логотип, тонкие вентиляционные отверстия, бампер с красной решеткой, задний спойлер и 19-дюймовые колеса. В интерьере присутствуют красные акценты, рулевое колесо со срезанной нижней частью, панорамная крыша Galaxy, 64-цветная подсветка.

Движущей силой модели стал электродвигатель, установленный на задней оси, мощность которого составляет 271 «лошадку». До сотни авто будет ускоряться за 5,4 секунды, а запас хода составляет 580 км.

Напомним, модельный ряд Smart состоит из двух автомобилей: Smart #1 и Smart #3. Осенью прошлого года Smart #1 вошел в список кандидатов на премию «Автомобиль года в Европе 2024».

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Ampercar По материалам:

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