Украина получит от Евросоюза 6 миллиардов евро переходного финансирования — Finance.ua

Украина получит от Евросоюза 6 миллиардов евро переходного финансирования Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Украина получит от Евросоюза 6 миллиардов евро переходного финансирования

Украина и Европейский Союз подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании для Украины в рамках инструмента Ukraine Facility. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 миллиардов евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Механизм переходного финансирования позволит обеспечить насущные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, который предусматривает индикаторы выполнения реформ в течение 2024−2027 годов. Наше плодотворное сотрудничество с европейскими институтами продолжает способствовать усилению макрофинансовой стабильности Украины, дальнейшему экономическому росту и приближению к полноценному членству в ЕС", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Когда поступит помощь

Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в Государственный бюджет Украины уже в марте. Остальные суммы — 1,5 млрд евро — Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской Комиссией выполненных индикаторов. Ранее об этом уже сообщал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует 5 индикаторов в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и т. д.

После утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, как ожидается, в государственный бюджет будут направлены 1,9 млрд евро безусловного финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

Инфографика: Минфин

Напомним, что 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility будет направлено на бюджетную поддержку (38,27 млрд евро), инвестиционный фонд (6,97 млрд евро), техническую и административную поддержку (4,76 млрд евро).

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