У Єврокомісії назвали терміни отримання перших траншів Ukraine Facility — Finance.ua

У Єврокомісії назвали терміни отримання перших траншів Ukraine Facility Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

У Єврокомісії назвали терміни отримання перших траншів Ukraine Facility

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі EUR4,5 млрд уже в березні поточного 2024 року, а другий транш у розмірі EUR1,5 млрд надійде у квітні.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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«Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility», — сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Окрім того, Валдіс Домбровскіс торкнувся питання військової допомоги Україні. Він нагадав, що за два роки війни Європейський Союз и країни-члени ЄС надали загалом 28 млрд євро військової підтримки.

«Ця підтримка буде зростати і продовжує зростати день від дня», — заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії. Тільки на цей рік Україні планують надати як мінімум 21 млрд євро військової підтримки.

Зараз, за словами Домбровскіса, Європа продовжує робити зусилля, щоб надати Україні до кінця року 1 млн снарядів, про які було заявлено раніше.

Водночас Шмигаль зазначив, що Європейський союз дав старт чотирирічній програмі для України на 50 млрд євро — Ukraine Facility. Протягом наступних двох місяців Україна зможе отримати 6 млрд євро з цієї суми. Для цього на засіданні уряду затвердили необхідні документи. Мова йде про проекти меморандуму та кредитної угоди з ЄС, якими передбачається виділення двох траншів.

Європейський парламент наприкінці лютого підтримав створення Ukraine Facility у розмірі EUR50 млрд на період 2024−2027 рр. Його кошти буде спрямовано на підтримку України та проведення реформ для приєднання країни в майбутньому до Європейського Союзу.

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Затвердження Європарламентом Фонду для України тепер відкриває шлях до ухвалення Радою ЄС офіційного регламенту, який після публікації в «Офіційному журналі» Євросоюзу набуде чинності.

Передбачається, що подальше надходження фінансування за Ukraine Facility залежатиме від виконання українською стороною Плану України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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