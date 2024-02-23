Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів — Finance.ua

Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів

Представники влади України та експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо оновленого пакету заходів економічної та фінансової політики для третього перегляду 4-річної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) обсягом близько $15,6 млрд.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Досягнуті домовленості мають бути затверджені Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями», — сказано в повідомленні.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Україна виконала всі структурні маяки до третього перегляду програми МВФ. Результатом успішного перегляду програми має стати отримання Україною фінансування в розмірі близько $880 млн.

Потреби у фінансуванні держбюджету у 2024 році залишаються значними. Необхідність у зовнішній підтримці сягає 37,3 млрд доларів США.

5,4 млрд доларів. За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один», — «Очікуємо у 2024 році на допомогу Фонду в сумі. За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один», — прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що зробила Україна

До третього перегляду МВФ Україна ухвалила Національну стратегію доходів, розробила дорожню карту управління державними інвестиціями та напрацьовувала заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року.

Експерти МВФ відзначили значний прогрес влади України у виконанні зобов’язань, а також у підтримці макроекономічної та фінансової стабільності, що разом із зовнішнім фінансуванням сприяло економічному відновленню у 2023 році.

Україна виконала всі структурні маяки та всі, крім одного, кількісні критерії ефективності (йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що пов’язано з блокуванням кордонів). Як додали в Національному банку,, кількісні критерії ефективності (йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що пов’язано з блокуванням кордонів).

Коментар МВФ

ВВП

Фонд підвищив оцінку зростання ВВП за підсумками 2023 року з 4,5% до 5%. Водночас з огляду на те, що війна триває, а також на затримку з надходженням зовнішнього фінансування фахівці МВФ очікують, що зростання української економіки у 2024 році сповільниться до 3−4%.

Банківська система

Фінансова система України залишається стабільною та ліквідною. Фонд відзначив, що нещодавно проведена Нацбанком оцінка стійкості в розрізі банків та оперативні дії для проведення докапіталізації були позитивними кроками для збереження стабільності.

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Серед майбутніх пріоритетів — посилення нагляду та системи фінансової безпеки, поглиблення інфраструктури фінансового ринку, у тому числі платіжної системи, а також відновлення регулярної оцінки стійкості та, коли дозволять умови, завершення незалежної оцінки якості активів.

Валютний ринок

Експерти МВФ також зазначили, що валютний ринок України залишається стійким після переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу в жовтні 2023 року. Важливим завданням у напрямі валютно-курсової політики залишатиметься пом’якшення валютних обмежень.

Фіскальна політика

У напрямі фіскальної політики українська влада має зосереджувати зусилля на забезпеченні надходжень до бюджету та мобілізації фінансування на внутрішньому борговому ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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