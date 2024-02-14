В Україні запрацював спеціальний фонд МВФ для підтримки реформ: скільки грошей виділять — Finance.ua

В Україні запрацював спеціальний фонд МВФ для підтримки реформ: скільки грошей виділять Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

В Україні запрацював спеціальний фонд МВФ для підтримки реформ: скільки грошей виділять

У вівторок, 13 лютого, розпочав роботу Фонд з розвитку спроможності України (UCDF) під координацією МВФ. Проєкт передбачає фінансування розширеної технічної допомоги для реалізації програм економічних реформ українськими органами влади.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Учасники інавгураційного засідання Керівного комітету схвалили початковий план роботи UCDF разом із його фінансуванням у розмірі $27,5 млн, що покриватимуть технічну допомогу МВФ та партнерів упродовж 2024−2028 років», — сказано в повідомленні.

Поточні ресурси в розмірі $16,5 млн надають такі країни-донори, як Нідерланди, Словаччина, Латвія, Японія та Литва. Водночас МВФ працює над тим, щоб збільшити бюджет фінансування до $65 млн.

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що ухвалений робочий план UCDF зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, зокрема щодо регулювання фінансового сектора, грошово-кредитної політики. Кожен пункт плану узгоджується з реформами в межах програми EFF.

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Нагадаємо, у травні 2023 року МВФ анонсував нову масштабну програму технічної допомоги для України з п’ятирічним горизонтом. Робочий план UCDF, схвалений Керівним комітетом, зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, які узгоджуються з реформами в межах програми розширеного фінансування України (EFF) МВФ.

Ключові напрямки Робочого плану UCDF:

фіскальні реформи (мобілізація доходів, управління державними фінансами);

грошово-кредитна політика;

регулювання фінансового сектору;

фінансова доброчесність та боротьба з корупцією;

статистика;

навчальні програми для українських посадовців з урахуванням потреб країни та технічна допомога щодо макроекономічної політики.

Довідка Finance.ua:

UCDF — це трастовий фонд, залучення коштів до якого координується МВФ;

до складу Керівного комітету UCDF входять представники країн-донорів, МВФ та української влади;

вони здійснюватимуть стратегічне керівництво фондом, визначатимуть та затверджуватимуть пріоритети і плани технічної допомоги, а також річний звіт за результатами проведеної роботи.

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