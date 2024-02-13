Україна заслуговує на $42 млрд фіндопомоги для «підтримки успіхів» — МВФ Сьогодні 12:20 — Казна та Політика

Україна заслуговує на $42 млрд фіндопомоги для «підтримки успіхів» — МВФ

Україна потребує $42 млрд зовнішнього фінансування у цьому році.

Про це повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтервʼю CNBC.

За її словами, країна повністю заслужила ці гроші, враховуючи її економічні здобутки.

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«Скажу прямо: Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Вони зібрали податків на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни», — сказала Георгієва.

Також вона наголосила, що Україні вдалося знизити інфляцію з 27% до 5%, а також відновити перспективи економічного зростання, яке зараз становить 4,5%.

Вона наголосила, що без міжнародної підтримки є ризик того, що всі ці здобутки можуть бути втрачені.

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Георгієва нагадала, що Євросоюз уже підтримав пакет фінансової допомоги для України, і вона сподівається, що Конгрес США теж затвердить підтримку для України.

Нагадаємо, МВФ схвалив чотирирічний кредит для України минулого року, вперше надавши кредит країні, яка перебуває у стані війни.

Виконавча рада МВФ схвалила виділення Україні $900 млн у грудні і закликала інші країни та кредиторів виконати свої зобовʼязання.

До Києва 12 лютого із робочим візитом прибули представники Міжнародного валютного фонду. Ціль візиту — обговорення економічної політики влади України та виклики, що стоять перед економікою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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