МВФ почала переговори з українською владою про черговий транш — Finance.ua

МВФ почала переговори з українською владою про черговий транш Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

МВФ почала переговори з українською владою про черговий транш

Команда Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочинає зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.

Таку заяву зробив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, йдеться в пресрелізі МВФ, що є в ропорядженні Укрінформу

«Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами», — йдеться в повідомленні.

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Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України.

Команда МВФ братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку та фахівців МВФ обговорюватимуться пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка Міжнародним валютним фондом цього важливого завдання.

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Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

Довідка Finance.ua:

Україна у грудні 2023 року отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

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