МВФ почала переговори з українською владою про черговий транш — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВФ почала переговори з українською владою про черговий транш

Казна та Політика
54
МВФ почала переговори з українською владою про черговий транш
МВФ почала переговори з українською владою про черговий транш
Команда Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочинає зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.
Таку заяву зробив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, йдеться в пресрелізі МВФ, що є в ропорядженні Укрінформу.
«Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України.
Команда МВФ братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку та фахівців МВФ обговорюватимуться пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка Міжнародним валютним фондом цього важливого завдання.
Читайте також
Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

Довідка Finance.ua:

  • Україна у грудні 2023 року отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.