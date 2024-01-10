Помощь Украине — самые эффективные инвестиции в оборону Евросоюза, — Стефанишина Сегодня 20:32 — Казна и Политика

Помощь Украине — самые эффективные инвестиции в оборону Евросоюза, — Стефанишина

Европейский Союз должен выполнить свои обязательства по поддержке Украины, потому что это, прежде всего, в его интересах.

Об этом во время онлайн-выступления на форуме «Глобальная Европа», организованном партией Renew Europe, заявила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает корреспондент телеканала FREEДОМ

«Мы благодарны Евросоюзу за рекордную сумму помощи, направленную на повышение устойчивости Украины, включая финансовую и военную поддержку. Это и „линии солидарности“, которые помогли экспортировать более 110 млн тонн зерна и товаров, и 12 пакетов санкций, и отмена квот на экспорт. Это и мощная поддержка украинского бизнеса и, конечно, украинских граждан, которым пришлось спасать свои жизни, находя убежище в странах Европейского Союза», — отметила Стефанишина.

Эти меры следует продолжать, поскольку они являются ключом к экономическому выживанию Украины, а также ее способности бороться, уверен вице-премьер.

«Украина — страна в состоянии войны. Несмотря на то, что нам удалось выжить и сохранить способность бороться каждый день, мы находимся в состоянии войны. К сожалению, иногда в некоторых кабинетах об этом забывают, когда принимают решения», — сказала Стефанишина.

Она напомнила, что на рассмотрении в ЕС сейчас находятся некоторые очень важные решения.

Во-первых, увеличение военной поддержки Украины и выполнение того, что уже было объявлено и согласовано. Принятие новых финансовых инструментов предлагается Украине на ближайшие четыре года в размере 50 миллиардов долларов", — резюмировала Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что вопрос помощи Украине — это самые эффективные инвестиции в оборону Европейского Союза.

«Очень важно убедиться, что все мы понимаем, что настойчивость всегда побеждает гнев и агрессию. И настойчивость — это новая стратегия, которую мы должны беречь в каждом элементе поддержки и в каждом элементе, который закладывает фундамент стабильности, безопасности и мира в Европе», — акцентировала вице-премьер.

Также Ольга Стефанишина считает, что военная поддержка Украины должна быть гарантирована на очередном саммите НАТО, который в этом году состоится в Вашингтоне.

uatv По материалам:

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