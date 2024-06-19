Посол Эстонии сообщил, сколько могут занять переговоры о вступлении Украины в ЕС — Finance.ua

Посол Эстонии сообщил, сколько могут занять переговоры о вступлении Украины в ЕС
Переговоры по вступлению Украины в ЕС могут занять менее десяти лет. Однако это зависит не только от Киева, но и от остальных 27 стран-членов.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.
Она напомнила, что в случае Эстонии это заняло десять лет. «Но я также должен сказать, что мы не были в центре войны. Не было такой срочности», — сказала она.
По ее словам, трудно устанавливать какие-то сроки, поскольку это будет зависеть не только от Украины, это будет зависеть от всех 27 стран-членов, а также процедур в Европейском Союзе.
«Эти процедуры существуют уже более 40 лет, и поэтому все это может занять время, но когда я вижу реформы, всю скорость и самоотверженность лидеров и людей, я сохраняю оптимизм, что это может занять менее 10 лет» , — добавила Кольк.
Посол также сообщала, что Эстония назначила своего эксперта, который поможет Украине в этих переговорах, бывшего главного переговорщика по вступлению Эстонии в Европейский Союз. «И я знаю, что все остальные европейские страны очень пытаются помочь Украине», — сказала она.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале 2024 года оптимизм среди украинцев по срокам вступления в ЕС снизился.
Около половины считают, что Украина станет членом ЕС в течение пяти лет.
В частности, 23% заявили, что вступление произойдет за 1−3 года (в июле 2023 года так считали 36%), а 27% - что в течение 3−5 лет (в июле 2023 года — 23%).
Кроме того, 15% считают, что Украина станет членом ЕС через 5−10 лет, еще 5% - через 10−20 лет.
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