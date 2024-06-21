Вступ до Євросоюзу: Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною і Молдовою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вступ до Євросоюзу: Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною і Молдовою

Казна та Політика
50
Вступ до Євросоюзу: Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною і Молдовою
Вступ до Євросоюзу: Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною і Молдовою
Рада ЄС сьогодні офіційно погодила затверджений раніше на рівні послів мандат на переговори з Україною і Молдовою про входження до ЄС, що відкриває шлях до проведення першої міжурядової конференції вже наступного вівторка.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Бельгійського головування в ЄС.
«Рада ЄС ухвалила загальну позицію ЄС, включаючи рамкові умови для переговорів, для проведення переговорів про входження з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. 15.30 — міжурядова конференція з Україною. 18.00 — міжурядова конференція з Молдовою», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Як зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міжурядова конференція Україна-ЄС знаменує формальний початок переговорів про вступ нашої країни до Євросоюзу.
«Далі почнемо детальні технічні переговори за десятками різних глав майбутньої угоди. Одночасно продовжуємо нашу інтеграцію до Євросоюзу за всіма напрямками», — сказав він.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.