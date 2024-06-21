Вступ до Євросоюзу: Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною і Молдовою — Finance.ua

Вступ до Євросоюзу: Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною і Молдовою Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Вступ до Євросоюзу: Рада ЄС погодила початок переговорів з Україною і Молдовою

Рада ЄС сьогодні офіційно погодила затверджений раніше на рівні послів мандат на переговори з Україною і Молдовою про входження до ЄС, що відкриває шлях до проведення першої міжурядової конференції вже наступного вівторка.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Бельгійського головування в ЄС.

«Рада ЄС ухвалила загальну позицію ЄС, включаючи рамкові умови для переговорів, для проведення переговорів про входження з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. 15.30 — міжурядова конференція з Україною. 18.00 — міжурядова конференція з Молдовою», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міжурядова конференція Україна-ЄС знаменує формальний початок переговорів про вступ нашої країни до Євросоюзу.

«Далі почнемо детальні технічні переговори за десятками різних глав майбутньої угоди. Одночасно продовжуємо нашу інтеграцію до Євросоюзу за всіма напрямками», — сказав він.

Укрінформ За матеріалами:

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