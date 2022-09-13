$350 млрд на восстановление Украины. 10 направлений, на которые нужно больше всего денег — Finance.ua

$350 млрд на восстановление Украины. 10 направлений, на которые нужно больше всего денег Сегодня 09:03 — Казна и Политика

$350 млрд на восстановление Украины. 10 направлений, на которые нужно больше всего денег

Отстраивание и восстановление Украины обойдется, по меньшей мере, $349 млрд, по общей оценке правительства Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка. Почти треть этих средств потребуется в последующие полтора-три года.

Об этом пишет Forbes.

По общей оценке правительства Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка, представленной в Брюсселе, стоимость отстраивания и восстановления Украины составит не менее $349 млрд, что в 1,6 раза превышает ВВП страны накануне полномасштабного вторжения в 2021 году.

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Почти треть этих средств, или $105 млрд, потребуется уже в последующие полтора-три года для подготовки к зиме и закупки газа, ремонта транспортного сектора, обеспечения последующего посевного и срочного восстановления образования, здравоохранения и поддержки малоимущих и переселенцев.

Больше всего из-за военных действий в Украине пострадали жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, говорится в отчете, представленном Всемирным банком.

Среди областей наибольшие потери понесли Донецкая, Луганская, Харьковская области, Киевская, Черниговская и Запорожская.

Какие направления требуют наибольших инвестиций

Транспорт. Для восстановления требуется $73,8 млрд, из которых $8,9 млрд — безотлагательно. Нанесенный ущерб составляет $29,9 млрд. Разминирование. Расходы превысят $73,2 млрд. В обозримой перспективе требуется $11 млрд на оборудование и обучение, обследование и разминирование. Усилия по очистке территории страны, возможно, придется продолжать реализовывать в течение десятилетий, учитывая опыт других стран. Жилье. Потребности на восстановление — $69 млрд, в том числе неотложные — $33,1 млрд для обеспечения временным жильем переселенцев, подготовки к зиме, ремонта частично поврежденных жилых домов. Сумма причиненного ущерба — $39,2 млрд. Повреждено около 817 000 жилых домов, 38% из которых без возможности восстановления. Торговля и промышленность. Потребности в восстановлении — $20,8 млрд, из которых $6,6 млрд требуются незамедлительно от государственных и частных субъектов. Это один из наиболее пострадавших от войны секторов из-за разрушенных металлургических заводов в Донецкой области (почти 10% общих повреждений), поврежденных и разрушенных 2 900 розничных магазинов, торговых центров и вкладов. Совокупный ущерб — $47,5 млрд. Соцзащита. Потребности сферы — $20,6 млрд. Большинство — на текущие расходы на соцвыплаты и услуги уязвимым слоям населения. Значительные затраты необходимы для восстановления рабочих мест и возврата утраченной рабочей силы. Ущерб в сфере на $50,6 млрд связан с потерей рабочих мест и доходов домохозяйств, ростом уровня бедности и увеличением расходов на программы соцпомощи. Агросектор. Потребности госсектора на восстановление — $18,7 млрд. Частные фермеры должны будут инвестировать гораздо больше собственных ресурсов в течение последующих лет. В перечень самых актуальных инвестиций на $10 млрд входит возобновление поврежденных активов, помощь для возобновления производства через предоставление ликвидности, возобновление деятельности госучреждений. Совокупный объем ущерба — $28,3 млрд. Здравоохранение. Потребности в восстановлении в $15,1 млрд включают стоимость строительства новой инфраструктуры с использованием принципа «лучше, чем было» и немедленного восстановления частично поврежденных объектов, расширения услуг по реабилитации и психическому здоровью в Украине. Оценка потребностей неполная и $1,2 млрд необходимы срочно. Энергетика. Потребности для восстановления в госсекторе — $10,4 млрд, из которых $7,3 млрд — уже сейчас. Сюда входит потребность в устранении разрывов ликвидности в «Укрэнерго» в размере $2,6 млрд и средства «Нафтогаза Украины» на закупку газа на отопительный сезон на $5 млрд по средней закупочной цене в $1000 за 1000 кубометров. Ущерб оценивается в $11,7 млрд. Образование. Потребности свыше $9,2 млрд, из которых срочные — $2,8 млрд. Эти потребности включают восстановление в соответствии с новыми стандартами безопасности, обеспечением промежуточных и долгосрочных образовательных услуг. Ущерб сектора — $3,4 млрд. Финсектор и банки. Потребности для восстановления — $8 млрд, из которых $6,4 млрд — безотлагательны. Это, прежде всего, резервы на покрытие кредитных убытков и расходы на восстановление инфраструктуры. Потенциальный ущерб банков — $8,1 млрд, данные по небанковским финучреждениям ограничены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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