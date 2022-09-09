Украина потребует от россии минимум $300 млрд репараций — Finance.ua

Украина потребует от россии минимум $300 млрд репараций Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Украина потребует от россии минимум $300 млрд репараций

Украина потребует от россии не менее 300 миллиардов долларов репараций за ущерб от вторжения. В настоящее время Минюст работает над резолюцией по созданию фонда возмещения ущерба.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська газетам медиагруппы Funke, передает DW.

«Мы хотим компенсации за весь ущерб, который россия нанесла Украине своей захватнической войной», — сказал министр.

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Украина хочет, чтобы на Генассамблее ООН в октябре приняли резолюцию о создании фонда возмещения ущерба, причиненного стране. Для этого требуется поддержка по меньшей мере двух третей присутствующих стран. После этого украинские власти хотят переговоров с иностранными правительствами по разработке и ратификации международного договора.

«В соответствии с этим контрактом, должна быть создана международная комиссия для определения размера компенсации и бенефициаров в Украине. Затем договор должен быть одобрен национальными парламентами», — отметил Малюська.

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В фонд возмещения ущерба должны стекаться российские деньги. В частности, резервы российского центрального банка, которые заморожены в странах G7. Сумма этих резервов составляет 300 миллиардов долларов. Похоже, именно поэтому в Украине называют такую приблизительную сумму репараций.

В то же время, в этот фонд, по замыслу Минюста, должны поступать зарубежные активы российских государственных компаний, таких как «Газпром» или «Роснефть», а также деньги с зарубежных счетов российских олигархов.

Справка Finance.ua

по данным Киевской школы экономики (KSE), только сумма прямого ущерба, причиненного гражданской и военной инфраструктуре в Украине, выросла до $114,5 миллиарда долларов;

кроме того, украинской окружающей среде российское вторжение за полгода нанесло ущерба на 962 миллиарда гривен, или 26,1 миллиарда долларов.

в июле украинское правительство представило план восстановления страны: по подсчетам чиновников, для восстановления в течение 10 лет Украине нужны 750 миллиардов долларов.

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