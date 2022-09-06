Правительство назвало сумму ущерба от войны в Украине — Finance.ua

Правительство назвало сумму ущерба от войны в Украине Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Правительство назвало сумму ущерба от войны в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине верифицировали 326 миллиардов долларов прямого ущерба от российской агрессии.

«Совместно с Всемирным банком Министерство развития громад и территорий верифицировало нанесенные россией убытки на 326 млрд долл. То есть это — прямой ущерб, который на сегодняшний день уже верифицирован, физический ущерб», — заявил глава правительства.

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Он отметил, что 105 млрд долларов составляет верифицированная сумма, которая необходима для восстановления различных объектов.

По словам Шмыгаля, в ближайшее время для восстановления необходимо 17 млрд долл., 3,4 млрд из которых Украина получит уже в этом году, а остаток в 2023 году.

В начале июля на конференции в Лугано был представлен план обновления Украины. По подсчетам украинского правительства, чтобы оправиться от войны, Украине нужно минимум $750 млрд, десять лет интенсивного марафона реформ и офисы европейских кураторов во всем мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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