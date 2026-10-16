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Законы о налогообложении посылок открывают путь только для части финансовой помощи — премьер

Казна и Политика
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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий
Принятие законов о налогообложении международных отправлений позволит Украине оформить документы для получения части международной финансовой помощи, необходимой для покрытия дефицита государственного бюджета в 2026 году.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

Когда Украина может получить финансирование

По словам Корецкого, принятие законов открывает путь к подготовке необходимых документов и предоставлению их в Европейскую комиссию. Правительство рассчитывает до конца года получить часть средств, необходимых для покрытия бюджетного дефицита.
«Это открывает нам возможность для оформления необходимых документов, подачи в Еврокомиссию и до конца года получения части — подчеркиваю, это очень важно — лишь части тех средств, которые крайне необходимы для закрытия финансового дефицита 2026 года», — сказал Корецкий.
По его словам, правительство уже начало постепенно разблокировать ранее приостановленные платежи, понимая, что эти средства в конце концов поступят в украинский бюджет.

Финансирование обороны не прекращалось

В то же время глава правительства подчеркнул, что финансирование оборонного сектора не прерывалось.
«Что точно могу сказать: нет никакой остановки, никаких невыплат по сектору обороны, как и обещали. Поэтому есть сдержанный оптимизм, что совместными усилиями мы все это доделаем в 2026 году. Правительство выполнило все без исключения обещания: до 15 октября постановления, регламентные документы, резолюции и т. п. — все сделано. Теперь остались законопроекты, которые совместными усилиями мы с вами должны сделать», — добавил Корецкий.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что народные депутаты Верховной Рады в целом поддержали законопроект № 16051−1, вводящий НДС на товары из иностранных маркетплейсов независимо от их стоимости. Законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины.
Также мы отмечали, что Рада пересмотрела правила финансового мониторинга политически значимых лиц после завершения их полномочий. Депутаты отменили норму, которая предусматривала автоматическое снижение уровня риска через год после ухода с поста. В то же время банки продолжат оценивать риски клиентов индивидуально. Соответствующую правку внесли в законопроект № 16051−1 о налогообложении международных посылок.
По материалам:
Укрінформ
ПремьерБюджетЗаконопроекты
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