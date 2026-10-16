Принятие законов о налогообложении международных отправлений позволит Украине оформить документы для получения части международной финансовой помощи, необходимой для покрытия дефицита государственного бюджета в 2026 году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

Когда Украина может получить финансирование

По словам Корецкого, принятие законов открывает путь к подготовке необходимых документов и предоставлению их в Европейскую комиссию. Правительство рассчитывает до конца года получить часть средств, необходимых для покрытия бюджетного дефицита.

«Это открывает нам возможность для оформления необходимых документов, подачи в Еврокомиссию и до конца года получения части — подчеркиваю, это очень важно — лишь части тех средств, которые крайне необходимы для закрытия финансового дефицита 2026 года», — сказал Корецкий.

По его словам, правительство уже начало постепенно разблокировать ранее приостановленные платежи, понимая, что эти средства в конце концов поступят в украинский бюджет.

Финансирование обороны не прекращалось

В то же время глава правительства подчеркнул, что финансирование оборонного сектора не прерывалось.

«Что точно могу сказать: нет никакой остановки, никаких невыплат по сектору обороны, как и обещали. Поэтому есть сдержанный оптимизм, что совместными усилиями мы все это доделаем в 2026 году. Правительство выполнило все без исключения обещания: до 15 октября постановления, регламентные документы, резолюции и т. п. — все сделано. Теперь остались законопроекты, которые совместными усилиями мы с вами должны сделать», — добавил Корецкий.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что народные депутаты Верховной Рады в целом поддержали законопроект № 16051−1, вводящий НДС на товары из иностранных маркетплейсов независимо от их стоимости. Законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины.