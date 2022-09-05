Всемирный банк оценивает ущерб Украине от войны в $350 млрд — Finance.ua
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Всемирный банк оценивает ущерб Украине от войны в $350 млрд

Казна и Политика
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Всемирный банк оценивает ущерб Украине от войны в $350 млрд
Всемирный банк оценивает ущерб Украине от войны в $350 млрд
Всемирный банк 9 сентября презентует в Брюсселе оценку убытков, понесенных Украиной из-за нападения россии. Речь идет об общей сумме в $350 млрд.
Об этом рассказал Forbes представитель Украины во Всемирном банке Роман Качур.
Эта оценка будет служить ориентиром для будущего финансирования проектов, связанных с восстановлением Украины.
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Оценка проведена по состоянию на 1 июня. Она включает около $250 млрд на восстановление по принципу «лучше, чем было», а также $100 млрд на текущие нужды, отметил Качур. «Эти суммы нельзя добавлять», — уточнил он.
Опираясь на эту оценку, Украина может надеяться на финансирование в ближайшие три года в $105 млрд, отмечает Качур. Пока речь идет о выделении $3,2 млрд от Всемирного банка в этом году и $13,6 млрд в течение 2023-го, добавил он.
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Подробный отчет с оценкой Всемирного банка будет опубликован 9 сентября в Брюсселе. 13 октября в Вашингтоне во время годового собрания МВФ и Всемирного банка ожидается круглый стол, посвященный восстановлению Украины. В конце октября в Германии состоится отдельная конференция по украинскому восстановлению по образцу двухдневного мероприятия, состоявшегося в швейцарском Лугано 4–5 июля.

Справка Finance.ua:

  • в Лугано украинское правительство представило масштабный план восстановления Украины на $750 млрд, рассчитанный на 10 лет;
  • в конференции принимали участие все ключевые потенциальные доноры, однако, несмотря на многие заверения о готовности помочь, никакими финансовыми результатами это не сопровождалось.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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