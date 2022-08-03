Прямой ущерб украинской экономике превысил $108 млрд — KSE Institute Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Прямой ущерб украинской экономике превысил $108 млрд — KSE Institute

По состоянию на 1 августа прямые убытки украинской экономики от повреждений инфраструктуры и жилых зданий увеличились до $108,3 млрд (2,9 трлн грн).

Об этом свидетельствуют данные KSE Institute.

С 13 июня сумма ущерба выросла на $12,8 млрд. Ключевым фактором роста стало увеличение количества поврежденного и разрушенного жилья.

По последним данным, разрушено и повреждено по меньшей мере 129 900 жилых зданий, из которых 114 700 — частные, 15 100 — многоквартирные. Прямой ущерб из-за разрушения многоэтажек составляет $42,3 млрд, и еще $5,4 млрд убытков нанесено владельцам частных домов.

Сфера инфраструктуры понесла убытки в $31,6 млрд. В результате боевых действий ущерб, нанесенный предприятиям и промышленности, оценивается уже в $8,8 млрд.

Всего с начала войны повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 388 предприятий, 43 700 единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 511 админзданий, 18 гражданских аэропортов, 105 200 легковых авто, 764 детсада, 634 культурных сооружения, 27 торговых центров, 28 нефтебаз.

По состоянию на 27 июля 2022 года разрушены 2217 образовательных учреждений ($3,8 млрд убытков), 903 медучреждения ($1,6 млрд) и 89 учреждений социальной сферы (более $300 млн).

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