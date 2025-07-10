В Еврокомиссии назвали страны ЕС, которые более остальных поддерживают вступление Украины — Finance.ua

В Еврокомиссии назвали страны ЕС, которые более остальных поддерживают вступление Украины Сегодня 08:31 — Казна и Политика

В Еврокомиссии назвали страны ЕС, которые более остальных поддерживают вступление Украины

Вступление Украины в Европейский Союз больше всего поддерживают страны Севера Европы и страны Балтии. В самой Украине сохраняется огромная надежда на членство.

Об этом европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала в интервью РБК-Украина

«Мы только что провели опрос, как государства-члены поддерживают вступление Украины в ЕС, и Украина — самая популярная страна-кандидат в 14 государствах-членах, то есть более половины», — сказала она.

По ее словам, 91% граждан Швеции поддерживают вступление Украины в ЕС, 81% в Дании, 81% в Финляндии, 72% в Литве.

«Мы также рады, что имеем информацию из Украины, что 70% ваших граждан проголосовали бы за членство в ЕС, а уровень доверия еще выше — 82%», — добавила Кос.

По ее мнению, дело не только в цифрах, но эти цифры действительно показывают, что в Украине огромная надежда на членство в ЕС.

Напомним, Украина должна адаптировать свою правовую систему с европейской, ведь вступление в ЕС предполагает переход на евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.