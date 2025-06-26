У МВФ розповіли, що думають про перехід України на євро — Finance.ua

У МВФ розповіли, що думають про перехід України на євро Сьогодні 19:01 — Валюта

У МВФ розповіли, що думають про перехід України на євро

Україна має адаптувати свою правову систему з європейською, адже вступ до ЄС передбачає перехід на євро.

Про це заявив виконавчий директор МВФ і колишній голова Банку Литви Вітас Васіляускас в інтерв’ю NV Бізнес

Коментуючи законопроєкт, який готує Міністерство фінансів щодо операцій у євро, Васіляускас закликав спершу звернути увагу на адаптацією законодавства: «Якби я був на вашому місці, я б адаптував внутрішнє законодавство, гармонізувавши його із законодавством ЄС, не намагаючись знайти якісь виправдання, стверджуючи, що ситуація специфічна».

На його думку, головний пріоритет для України — бути членом Євросоюзу. «Просто адаптуйте свою правову систему і будьте частиною клубу», — наголосив він.

Васіляускас нагадав, що введення євро є юридичним зобов’язанням для країн, які приєднуються до ЄС. Виняток мають лише держави, що домовилися про спеціальні умови ще під час вступу, наприклад, Данія.

Нагадаємо, раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявляв , що НБУ розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Однак до рішення ще далеко. Пишний заявив, що НБУ буде підходити до вирішення цього питання комплексно, і зараз аналізуються та розглядаються різні варіанти. Натомість голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що про введення євро в обіг в Україні можна говорити не раніше 2035 року.

Наразі основною курсоутворюючою валютою в України є американський долар. Це означає, що Національний банк щодня встановлює офіційний курс долара у гривнях. У разі, якщо НБУ встановить основною курсоутворюючою валютою євро, то все відбуватиметься аналогічно: регулятор щодня встановлюватиме значення офіційного курсу євро, а курси решти світових валют (зокрема, того ж долара) визначатиме, помноживши значення курсу євро на курс цих валют у євро, який склався на світових ринках.

Протягом наступних 10−15 років НБУ буде оцінювати , наскільки Україна готова відмовитися від гривні на користь євро.

«Потрібно розуміти, що долар і надалі залишатиметься ключовою світовою валютою ще довгий час. Цей статус підтримують розвинені фінансові ринки США, глибина яких в рази переважає глибину ринків будь-якої іншої країни, та домінування долара в світовій торгівлі», — прокоментували у Dragon Capital.

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