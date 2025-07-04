ВВП Украины может упасть на 22% в случае военного поражения и невступления Украины в ЕС: исследование — Finance.ua
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ВВП Украины может упасть на 22% в случае военного поражения и невступления Украины в ЕС: исследование

Казна и Политика
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Невыгодное для Украины перемирие означает вассальную зависимость от россии, в результате будут разрушены надежды на значительную реконструкцию, успешное экономическое будущее и полный национальный суверенитет, прогнозируют экономисты.
В случае военного поражения и невхождения в Европейский Союз Украину ожидает стремительное падение производства и падение ВВП на 22%. К таким выводам пришли аналитики Польского экономического института (государственный аналитический центр) в исследовании «Взаимная выгода: экономические последствия интеграции Украины с ЕС для Центральной Европы», сообщает Delo.ua.
Аналитики PIE смоделировали три сценария развития Украины после вступления в ЕС — с разным результатом, где ее ВВП может вырасти с 2% до 26%. Отдельную модель посвятили четвертому сценарию, при котором Украина не вступит в ЕС: он показывает потери самой страны и региона, свидетельствует исследование ПИЭ.
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«Военное поражение или невыгодное перемирие будет означать вассальную зависимость от россии, будут разрушены надежды на значительную реконструкцию, успешное экономическое будущее и полный национальный суверенитет. В таком сценарии военное поражение может включать отрезание Украины от доступа к Черному морю, которое является ее основным экспортным путем», — подчеркивается в исследовании.
По расчетам аналитиков ПИЭ, если Украина останется вне структур ЕС с одновременным падением производительности и усилением миграционного кризиса после военного поражения, это может привести к значительному, более 22% падению ее общего ВВП.
Моделирование указывает на понижение ВВП стран Центральной Европы примерно на 0,1%. Но фактические расходы такого сценария для региона будут еще больше. Модель GTAP не полностью учитывает негативное влияние, которое будет оказывать постоянное ослабление региональной безопасности на размещение иностранных инвестиций в соседних с Украиной регионах.
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Если Украина останется вне Единого европейского рынка, объем производства во всех секторах экономической деятельности, выделенных для целей исследования, кроме зерновых и масличных культур, может уменьшиться в Украине.
Сокращение производства может быть наиболее заметным в таких секторах, как строительство, производство сельскохозяйственной продукции растительного происхождения, пищевая промышленность, включая прежде всего производство мясных продуктов и сахара, а также производство текстиля и одежды.
Учитывая снижение производительности, которое будет сопровождать военное поражение Украины, производство может вырасти только в двух секторах, составляющих текущую экспортную специализацию страны:
  • почти на 17,5% в случае зерновых,
  • на 3,5% в случае масличных культур.
Однако военное поражение Украины и ее пребывание вне структур ЕС приведет к уменьшению импорта всех товаров и услуг в Украину, как в двусторонних отношениях со странами ЕС, так и в отношениях с другими странами мира, отмечается в исследовании.
По материалам:
Діло
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