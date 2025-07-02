Украина надеется, что после прекращения войны домой вернутся около 70−80% беженцев — Finance.ua

Украина надеется, что после прекращения войны домой вернутся около 70−80% беженцев Сегодня 15:32

Украина надеется, что после прекращения войны домой вернутся около 70−80% беженцев

Украина ожидает, что после завершения войны большинство выехавших за границу граждан вернутся домой.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью испанскому изданию El Pais , передает УНИАН.

Премьер прокомментировал данные журналиста, согласно которым только 30% украинцев в Испании планируют остаться там после войны. По словам Шмыгаля, главными условиями возвращения людей являются безопасность и возможности трудоустройства.

«Безопасность будет тогда, когда закончится война. Занятость придет, если мы начнем проекты реконструкции в Украине и восстановление жилья. С течением времени и затягиванием войны процент беженцев, которые четко заявили, что хотят вернуться в Украину, уменьшился, но мы все еще ожидаем, что 70−80% украинцев вернутся домой и поддержат экономику во время восстановления, имея работу и безопасность», — прокомментировал Шмыгаль.

Напомним, по данным опроса компании Info Sapiens, за пределами Украины, по разным сценариям, могут остаться от 1,7 млн ​​до 2,7 млн ​​украинцев. Невозвращение украинцев будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может потерять от 5,1% до 7,8% своего ВВП ежегодно.

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Европейская комиссия предложила продлить действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Но также планируется разработать программу добровольного возвращения.

Украинские беженцы хорошо интегрируются на европейском рынке труда, что затрудняет их возвращение. За три года доля украинцев, точно планирующих возвращение домой, снизилась с 50% до 20%".

УНІАН По материалам:

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