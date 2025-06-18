Минединства ответило, как собирается возвращать украинцев из-за границы — Finance.ua
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Минединства ответило, как собирается возвращать украинцев из-за границы

Казна и Политика
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Чтобы вернуть украинцев из-за границы, правительство отнесло в сферу управления Минединства ГП «Агентство национального единства». Именно министерство работает над программными документами, которые направлены на адаптацию и интеграцию вернувшихся на Родину граждан Украины.
Об этом в ответ на запрос сообщило Министерство национального единства, пишет thepage.ua.
Как говорится в письме, Кабмин согласовал предложение Минэкономики создать государственное некоммерческое предприятие «Агентство национального единства» и отнести его к сфере управления Миннацединства.
Согласно определенным задачам, Агентство реализует мероприятия, направленные на выполнение программы «Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину».
В рамках ее реализации Агентство создает Центры единства (Unity Hubs), которые будут предоставлять консультацию находящимся за рубежом гражданам Украины.
В частности, они будут информировать о возвращении, учитывая все существующие государственные механизмы поддержки.
Кроме того, Минъединства утверждает, что подготовило проект постановления Кабмина «О реализации экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за рубежом» и направило на согласование в заинтересованные органы.
По материалам:
Finance.ua
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