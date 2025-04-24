Сколько беженцев вернется в Украину после войны — Finance.ua

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Сколько беженцев вернется в Украину после войны

Личные финансы
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Сколько беженцев вернется в Украину после войны
Сколько беженцев вернется в Украину после войны
Большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности, из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома. Только треть из миллионов беженцев намерены вернуться.
Об этом заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина.
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Отношение украинцев к соотечественникам, выехавшим за границу из-за войны, остается преимущественно положительным или нейтральным — об этом свидетельствуют результаты исследований общественного мнения.
Однако в социальных сетях все чаще появляются агрессивные комментарии, формирующие искаженное впечатление о настроениях в обществе.
По шкале социальной дистанции Богардуса, а также по прямым опросам, 85−90% украинцев имеют скорее положительное или нейтральное отношение к беженцам. Поддержку больше всего получают матери с детьми.
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Сложнее — с мужчинами до 60 лет: здесь наблюдается самая большая дистанция и недоверие.
Кроме того, по сравнению с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), беженцев воспринимают с меньшей симпатией.
Опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что около 30% украинцев выражают прохладное отношение к беженцам.
Еще один вызов — последствия этого отношения для самих беженцев. Они активно следят за ситуацией в Украине через соцсети, и негативные месседжи могут становиться препятствием к возвращению.
Уже сейчас всего треть из 6−7 миллионов украинцев за границей планируют вернуться.
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«Но к тем 4−5 миллионам, которые останутся, поедут мужчины, которые сейчас не имеют права эмигрировать. Поэтому формирование положительного отношения к беженцам крайне важно для сохранения человеческого ресурса Украины», — отмечает эксперт.
Напомним, что Европейский Совет в прошлом году принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.
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Напомним, Европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались у них. Прежде всего, это касается стран, наиболее зрелых в вопросе миграционной политики.

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По материалам:
РБК-Україна
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