Сколько беженцев вернется в Украину после войны — Finance.ua

Сколько беженцев вернется в Украину после войны Сегодня 21:00 — Личные финансы

Сколько беженцев вернется в Украину после войны

Большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности, из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома. Только треть из миллионов беженцев намерены вернуться.

Об этом заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина.

Читайте также ТОП-3 страны по количеству украинских беженцев

Отношение украинцев к соотечественникам, выехавшим за границу из-за войны, остается преимущественно положительным или нейтральным — об этом свидетельствуют результаты исследований общественного мнения.

Однако в социальных сетях все чаще появляются агрессивные комментарии, формирующие искаженное впечатление о настроениях в обществе.

По шкале социальной дистанции Богардуса, а также по прямым опросам, 85−90% украинцев имеют скорее положительное или нейтральное отношение к беженцам. Поддержку больше всего получают матери с детьми.

Читайте также Германия готовит изменения относительно беженцев

Сложнее — с мужчинами до 60 лет: здесь наблюдается самая большая дистанция и недоверие.

Кроме того, по сравнению с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), беженцев воспринимают с меньшей симпатией.

Опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что около 30% украинцев выражают прохладное отношение к беженцам.

Еще один вызов — последствия этого отношения для самих беженцев. Они активно следят за ситуацией в Украине через соцсети, и негативные месседжи могут становиться препятствием к возвращению.

Уже сейчас всего треть из 6−7 миллионов украинцев за границей планируют вернуться.

Читайте также Какие страны больше всего хотят оставить украинских беженцев

«Но к тем 4−5 миллионам, которые останутся, поедут мужчины, которые сейчас не имеют права эмигрировать. Поэтому формирование положительного отношения к беженцам крайне важно для сохранения человеческого ресурса Украины», — отмечает эксперт.

Напомним, что Европейский Совет в прошлом году принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.

Напомним, Европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались у них. Прежде всего, это касается стран, наиболее зрелых в вопросе миграционной политики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.