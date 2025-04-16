Какие страны больше всего хотят оставить украинских беженцев — Finance.ua

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Какие страны больше всего хотят оставить украинских беженцев

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Какие страны больше всего хотят оставить украинских беженцев
Какие страны больше всего хотят оставить украинских беженцев
Европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались у них. Прежде всего это касается стран, наиболее зрелых в вопросе миграционной политики.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал макроэкономист, банкир, доктор экономических наук, эксперт в области миграционной политики Андрей Гайдуцкий.
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По его словам, это те страны, где еще 50 лет назад состоялся диалог в обществе на тему «мигранты — это хорошо или плохо», которые поняли, что если не привлекать иммигрантов, в стране закроется большинство заводов и фабрик.
«В первую очередь речь идет о Скандинавских странах. Эти страны в своих обществах уже ментально преодолели предубеждения по отношению к выходцам из других стран и в достаточно равной степени привлекают сирийцев, пакистанцев, украинцев и т. д. Например, на заводе Scania в Швеции работают выходцы из более чем 50 стран мира», — сказал он.
По его мнению, этого нельзя сказать о Венгрии или Польше, где до сих пор ощутимо негативное отношение к иностранным работникам, а большое преимущество в найме иностранцев отдается только украинцам.

Восточная Европа

«Но восточные страны ЕС в наибольшей степени страдают от нехватки недорогой рабочей силы, поэтому быстрыми темпами готовят население к мультикультурному обществу и либерализуют свое законодательство, чтобы облегчить бизнесу наем иностранцев. Поэтому в украинцах будут заинтересованы как те, кто привлекает мигрантов последние 50 лет, так и те, кто должен ускориться, чтобы из заводы и фабрики работали», — сказал он.
По его словам, это в первую очередь касается Польши, Венгрии и Словакии как новых «промышленных центров» Восточной Европы. Вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с 1 января 2025 также ускорит трудовую эмиграцию из этих стран, это будет стимулировать местных работодателей искать рабочую силу среди украинцев.
«Также считаю, что с прекращением предоставления Германией денежной поддержки часть украинских беженцев переместится в другие страны с меньшими расходами на проживание — в Италию и Испанию. И в страны с более высоким уровнем бесплатной социальной защиты со стороны государства — в Швецию, Норвегию», — сказал он.

Беженцы в Европе

По данным ООН, на 16 декабря 2024 года было зарегистрировано 6,8 млн украинцев за рубежом. Но эти данные учитывают и украинцев, которые выехали (или принудительно были вывезены) в россию и беларусь. Если не учитывать находящихся на территории стран-агрессоров украинцев, то их численность составляет 5,5 млн.
По данным ООН, больше всего украинцев в таких странах:
  • Германия — 1,235 млн человек,
  • Польша — 985,1 тысяч,
  • Чехия — 380,4 тысяч,
  • Великобритания — 253,5 тысяч,
  • Испания — 217,0 тысяч,
  • Италия — 171,5 тысяч,
  • Франция — 64,6 тысяч.

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По материалам:
РБК-Україна
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