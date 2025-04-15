Украинцы уплатили больше всего налогов в Польше среди иностранцев (данные за 2024) — Finance.ua

Украинцы уплатили больше всего налогов в Польше среди иностранцев (данные за 2024)
Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов.
Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых. Об этом пишет Inpoland.
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В 2024 году значительно возросла сумма налогов, уплаченных иностранцами. Так, в прошлом году от уплаты PIT и CIT в госбюджет поступило более 4,884 млрд злотых, в том числе от украинцев — более 1,649 млрд злотых.
- В 2023 году поступления от этих налогов от иностранцев составили почти 3,609 млрд злотых, а от граждан Украины — чуть больше 1 млрд злотых.
- В 2022 году иностранцы уплатили более 4,1 млрд злотых налогов, а граждане Украины — чуть больше 803 млн злотых.
Однако в KAS обратили внимание, что системы налогообложения, которыми пользуется налоговая администрация, не обеспечивают полную идентификацию налогоплательщиков по гражданству. Поэтому в приведенных данных может быть незначительная погрешность.
Налоговики также отметили, что данные не учитывают отчисления доли налоговых поступлений, перечисляемых органам местного самоуправления.
Напомним, Главное статистическое управление Польши (GUS) обнародовало данные по средней заработной плате в стране за декабрь 2024 года. В конце года средний месячный заработок брутто по стране составил 8821,25 злотых. Однако в крупных городах показатели существенно выше.
Справка Finance.ua:
- Правительство Польши анонсировало ужесточение правил выдачи Карты поляка. Напомним, что более 200 тысяч иностранцев стали владельцами Карты поляка: документа, подтверждающего принадлежность к польскому народу.
- С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.
- В декабре 2024 года ZUS выплатил пенсии более чем 20 тысячам иностранцев. В декабре 2023 года помощь получали 15,3 тысячи человек, а в 2022 году — 12,2 тысячи человек. В целом, количество иностранных пенсионеров составляет 0,3% от общего количества пенсионеров в Польше.
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