Украинцы уплатили больше всего налогов в Польше среди иностранцев (данные за 2024) — Finance.ua

Украинцы уплатили больше всего налогов в Польше среди иностранцев (данные за 2024) Сегодня 11:00 — Личные финансы

Украинцы уплатили больше всего налогов в Польше среди иностранцев (данные за 2024)

Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов.

Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых. Об этом пишет поступления от гражданОб этом пишет Inpoland.

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В 2024 году значительно возросла сумма налогов, уплаченных иностранцами. Так, в прошлом году от уплаты PIT и CIT в госбюджет поступило более 4,884 млрд злотых, в том числе от украинцев — более 1,649 млрд злотых.

В 2023 году поступления от этих налогов от иностранцев составили почти 3,609 млрд злотых, а от граждан Украины — чуть больше 1 млрд злотых.

В 2022 году иностранцы уплатили более 4,1 млрд злотых налогов, а граждане Украины — чуть больше 803 млн злотых.

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Однако в KAS обратили внимание, что системы налогообложения, которыми пользуется налоговая администрация, не обеспечивают полную идентификацию налогоплательщиков по гражданству. Поэтому в приведенных данных может быть незначительная погрешность.

Налоговики также отметили, что данные не учитывают отчисления доли налоговых поступлений, перечисляемых органам местного самоуправления.

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Напомним, Главное статистическое управление Польши (GUS) обнародовало данные по средней заработной плате в стране за декабрь 2024 года. В конце года средний месячный заработок брутто по стране составил 8821,25 злотых. Однако в крупных городах показатели существенно выше.

Справка Finance.ua:

Правительство Польши анонсировало ужесточение правил выдачи Карты поляка. Напомним, что более 200 тысяч иностранцев стали владельцами Карты поляка: документа, подтверждающего принадлежность к польскому народу.

С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.

В декабре 2024 года ZUS выплатил пенсии более чем 20 тысячам иностранцев. В декабре 2023 года помощь получали 15,3 тысячи человек, а в 2022 году — 12,2 тысячи человек. В целом, количество иностранных пенсионеров составляет 0,3% от общего количества пенсионеров в Польше.

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