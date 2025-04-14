Почему в Польше начали аннулировать карты поляка — Finance.ua

Почему в Польше начали аннулировать карты поляка Сегодня 18:10 — Личные финансы

Почему в Польше начали аннулировать карты поляка

Правительство Польши анонсировало ужесточение правил выдачи Карты поляка. Напомним, что более 200 тысяч иностранцев стали владельцами Карты поляка: документа, подтверждающего принадлежность к польскому народу.

В последние годы также возросло количество абитуриентов, которые используют этот документ для поступления в польские вузы. В то же время увеличивается и количество случаев, когда Карта была аннулирована или отозвана. Об этом пишет Inpoland.

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Что дает карта поляка

Это документ, предоставляющий иностранцам ряд социальных и правовых преимуществ:

получение долгосрочной национальной визы;

помощь при переезде в Польшу, включая финансовую поддержку на первые месяцы проживания;

доступ к образованию и экстренной медицинской помощи;

упрощенная процедура получения постоянного места жительства;

возможность трудоустройства без отдельного разрешения;

перспектива получения польского гражданства.

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По данным Министерства иностранных дел Польши, с момента введения закона в 2007 году Карта поляка была аннулирована в 1830 случаях.

Из них:

157 человек лишили Карты из-за использования поддельных документов или из соображений безопасности, общественного порядка, защиты здоровья населения или нарушения прав человека;

4 человека потеряли документ из-за оскорбительного поведения в отношении польского народа;

в 1524 случаях выдана новая Карта после изменения персональных данных.

При этом правительство Дональда Туска планирует ужесточить миграционную политику, в частности, в сфере выдачи Карты поляка. В новой стратегии миграции говорится о введении дополнительных условий, среди которых необходимость подтвердить знание польского языка.

Эти нововведения призваны снизить количество злоупотреблений, связанных с использованием фальшивых справок о польском происхождении. Однако часть экспертов и общественных организаций предостерегает: чрезмерное усложнение процедуры может дискриминировать тех, кто искренне стремится интегрироваться в польское общество.

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Справка Finance.ua:

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