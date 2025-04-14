Почему в Польше начали аннулировать карты поляка — Finance.ua

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Почему в Польше начали аннулировать карты поляка

Личные финансы
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Почему в Польше начали аннулировать карты поляка
Почему в Польше начали аннулировать карты поляка
Правительство Польши анонсировало ужесточение правил выдачи Карты поляка. Напомним, что более 200 тысяч иностранцев стали владельцами Карты поляка: документа, подтверждающего принадлежность к польскому народу.
В последние годы также возросло количество абитуриентов, которые используют этот документ для поступления в польские вузы. В то же время увеличивается и количество случаев, когда Карта была аннулирована или отозвана. Об этом пишет Inpoland.
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Что дает карта поляка

Это документ, предоставляющий иностранцам ряд социальных и правовых преимуществ:
  • получение долгосрочной национальной визы;
  • помощь при переезде в Польшу, включая финансовую поддержку на первые месяцы проживания;
  • доступ к образованию и экстренной медицинской помощи;
  • упрощенная процедура получения постоянного места жительства;
  • возможность трудоустройства без отдельного разрешения;
  • перспектива получения польского гражданства.
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По данным Министерства иностранных дел Польши, с момента введения закона в 2007 году Карта поляка была аннулирована в 1830 случаях.
Из них:
  • 157 человек лишили Карты из-за использования поддельных документов или из соображений безопасности, общественного порядка, защиты здоровья населения или нарушения прав человека;
  • 4 человека потеряли документ из-за оскорбительного поведения в отношении польского народа;
  • в 1524 случаях выдана новая Карта после изменения персональных данных.
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При этом правительство Дональда Туска планирует ужесточить миграционную политику, в частности, в сфере выдачи Карты поляка. В новой стратегии миграции говорится о введении дополнительных условий, среди которых необходимость подтвердить знание польского языка.
Эти нововведения призваны снизить количество злоупотреблений, связанных с использованием фальшивых справок о польском происхождении. Однако часть экспертов и общественных организаций предостерегает: чрезмерное усложнение процедуры может дискриминировать тех, кто искренне стремится интегрироваться в польское общество.
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Ранее писали, что сироты из Украины могут получить помощь в Польше. Помощь на детей-сирот доступна всем получателям семейной помощи — независимо от возраста и трудоустройства. Это большое изменение, поскольку пособие будет выплачиваться каждому индивидуально, независимо от того, делится ли пенсия по потере кормильца между несколькими лицами.

Справка Finance.ua:

  • Эксперты Business Insider сравнили 16 городов Польши по трем ключевым экономическим показателям и трем нефинансовым аспектам. Лучшим городом для жизни в Польше является Познань.
  • На второй строчке оказался Жешув (в прошлый раз занял 5 место). Столица Подкарпатья опередила Гданьск, Катовице и Лодзь.
  • Главное управление статистики Польши (GUS) сообщило, что заработная плата на предприятиях в январе выросла на 9,2% в годовом измерении.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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