Почему в Польше начали аннулировать карты поляка — Finance.ua

Почему в Польше начали аннулировать карты поляка
Правительство Польши анонсировало ужесточение правил выдачи Карты поляка. Напомним, что более 200 тысяч иностранцев стали владельцами Карты поляка: документа, подтверждающего принадлежность к польскому народу.
В последние годы также возросло количество абитуриентов, которые используют этот документ для поступления в польские вузы. В то же время увеличивается и количество случаев, когда Карта была аннулирована или отозвана. Об этом пишет Inpoland.
Что дает карта поляка
Это документ, предоставляющий иностранцам ряд социальных и правовых преимуществ:
- получение долгосрочной национальной визы;
- помощь при переезде в Польшу, включая финансовую поддержку на первые месяцы проживания;
- доступ к образованию и экстренной медицинской помощи;
- упрощенная процедура получения постоянного места жительства;
- возможность трудоустройства без отдельного разрешения;
- перспектива получения польского гражданства.
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По данным Министерства иностранных дел Польши, с момента введения закона в 2007 году Карта поляка была аннулирована в 1830 случаях.
Из них:
- 157 человек лишили Карты из-за использования поддельных документов или из соображений безопасности, общественного порядка, защиты здоровья населения или нарушения прав человека;
- 4 человека потеряли документ из-за оскорбительного поведения в отношении польского народа;
- в 1524 случаях выдана новая Карта после изменения персональных данных.
При этом правительство Дональда Туска планирует ужесточить миграционную политику, в частности, в сфере выдачи Карты поляка. В новой стратегии миграции говорится о введении дополнительных условий, среди которых необходимость подтвердить знание польского языка.
Эти нововведения призваны снизить количество злоупотреблений, связанных с использованием фальшивых справок о польском происхождении. Однако часть экспертов и общественных организаций предостерегает: чрезмерное усложнение процедуры может дискриминировать тех, кто искренне стремится интегрироваться в польское общество.
Ранее писали, что сироты из Украины могут получить помощь в Польше. Помощь на детей-сирот доступна всем получателям семейной помощи — независимо от возраста и трудоустройства. Это большое изменение, поскольку пособие будет выплачиваться каждому индивидуально, независимо от того, делится ли пенсия по потере кормильца между несколькими лицами.
Справка Finance.ua:
- Эксперты Business Insider сравнили 16 городов Польши по трем ключевым экономическим показателям и трем нефинансовым аспектам. Лучшим городом для жизни в Польше является Познань.
- На второй строчке оказался Жешув (в прошлый раз занял 5 место). Столица Подкарпатья опередила Гданьск, Катовице и Лодзь.
- Главное управление статистики Польши (GUS) сообщило, что заработная плата на предприятиях в январе выросла на 9,2% в годовом измерении.
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