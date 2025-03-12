Средняя зарплата в Польше: в каких городах зарабатывают больше всего — Finance.ua

Средняя зарплата в Польше: в каких городах зарабатывают больше всего Сегодня 12:05 — Личные финансы

Средняя зарплата в Польше: в каких городах зарабатывают больше всего

средний месячный заработок брутто по стране составил 8821,25 злотых. Однако в крупных городах показатели существенно выше. Главное статистическое управление Польши (GUS) обнародовало данные по средней заработной плате в стране за декабрь 2024 года. В конце годаОднако в крупных городах показатели существенно выше.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Кракове — 10 678,92 злотых. Это на 3,4% больше, чем в ноябре и на 9,6% больше, чем в декабре 2023 года. Наибольший рост наблюдался в сферах культуры, развлечений и отдыха (+44,2%) и недвижимости (+17,3%). В то же время в транспортной и складской отраслях зарплаты снизились на 3%.

На втором месте — Гданьск, где средний заработок составил 10 640,11 злотых. Здесь больше всего возросли доходы в сфере недвижимости (+19,5%), тогда как в гостинично-ресторанном секторе наблюдалось незначительное снижение на 0,1%.

Третью позицию занимает Варшава с показателем 10 456,10 злотых. В столице также выросли зарплаты в сфере недвижимости — на 17,7%.

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В ноябре 2024 года самая высокая зарплата была в Катовице, однако уже в декабре она снизилась до 9522,53 злотых. Это объясняется тем, что годовые премии в городе выплачивались еще в ноябре.

Другие города с высокими средними зарплатами в декабре 2024 года:

Вроцлав — 9432,95 злотых;

Познань — 9411,68 злотых;

Щецин — 9247,12 злотых.

Таким образом, жители городов-лидеров получали значительно более высокие зарплаты по сравнению со средним уровнем по стране, что свидетельствует о существенных региональных отличиях в уровне доходов.

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