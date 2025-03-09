В Польше возросла стоимость квартир: где жилье дороже и дешевле всего — Finance.ua

В Польше возросла стоимость квартир: где жилье дороже и дешевле всего Сегодня 13:13 — Недвижимость

В Польше возросла стоимость квартир: где жилье дороже и дешевле всего

В Польше средняя стоимость квадратного метра в квартире — 14,5 тысяч злотых. Уже традиционно самое дорогое жилье продают в Варшаве.

О том, в каких городах Польши цены на жилье самые высокие, а в каких — самые низкие, рассказывает «Телеканал 24» со ссылкой на Rynek Pierwotny.

Сколько стоит жилье в Польше

По состоянию на начало марта средняя цена за квадратный метр жилья в Польше составляет 14 507 злотых, то есть более 148 тысяч гривен. Это на 7% больше, чем было год назад.

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В среднем квартира в Польше стоит 764 280 злотых (7 миллионов 831 тысяча гривен).

Самое дорогое жилье в таких городах:

Варшава — 17 733 злотых (181,7 тысячи гривен) за квадратный метр;

Гданьск — 16 879 злотых (172,9 тысячи гривен);

Краков — 16 503 злотых (169,1 тысячи гривен);

Вроцлав — 14 793 злотых (151 565,5 тысячи гривен).

Инфографика: Rynek Pierwotny

Самые дешевые квартиры можно найти в таких городах:

Быдгощ — квадрат стоит 10 597 злотых (108,5 тысячи гривен);

Жешув — 11 166 злотых (114,4 тысячи гривен);

Ольштын — 11 377 злотых (116,6 тысячи гривен);

Белосток — 11 379 злотых (116,6 тысячи гривен);

Кельце — 11 418 злотых (117 тысячи гривен);

Лодзь — 11 478 злотых (117,6 тысячи гривен);

Люблин — 11 484 злотых (117,7 тысячи гривен).

Среди 14 крупнейших городов Польши нет такого, в котором цена на квартиру была бы дешевле, чем в Украине.

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По данным портала ЛУН, квадрат жилья вторичного рынка дороже всего в Киеве и Львове и составляет 2 000 долларов (82,9 тысячи гривен), на первичке — 53,5 — 55,6 тысячи гривен.

Что будет дальше с ценами на недвижимость в Польше

Эксперты отмечают, что сложно точно спрогнозировать, что будет с рынком недвижимости Польши дальше. Однако наиболее реалистичными являются два варианта.

Первый — замедление роста цен на квартиры сразу после продолжительного периода высоких ставок. Из-за определенного затишья на рынке застройщики могут снижать цены на квартиры.

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Второй вариант — это еще более динамичный рост цен на жилье в Польше из-за государственной поддержки и постоянного дефицита жилья на внутреннем рынке — особенно это касается мегаполисов.

Напомним, год назад на покупку жилья, в среднем, понадобился бы заработок за 9,1 года, а почти два года назад — за 8,5 года.

В Киеве наблюдается самое низкое отношение средней зарплаты к средней стоимости 1-комнатной квартиры за весь период наблюдения: такое жилье можно купить за сумму среднего заработка за 8 лет. На покупку 2-комнатной квартиры понадобится заработок за 12,8 лет, а 3-комнатной — за 18,6 лет.

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Телеканал 24 По материалам:

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