В Польше возросла стоимость квартир: где жилье дороже и дешевле всего — Finance.ua

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В Польше возросла стоимость квартир: где жилье дороже и дешевле всего

Недвижимость
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В Польше возросла стоимость квартир: где жилье дороже и дешевле всего
В Польше возросла стоимость квартир: где жилье дороже и дешевле всего
В Польше средняя стоимость квадратного метра в квартире — 14,5 тысяч злотых. Уже традиционно самое дорогое жилье продают в Варшаве.
О том, в каких городах Польши цены на жилье самые высокие, а в каких — самые низкие, рассказывает «Телеканал 24» со ссылкой на Rynek Pierwotny.

Сколько стоит жилье в Польше

По состоянию на начало марта средняя цена за квадратный метр жилья в Польше составляет 14 507 злотых, то есть более 148 тысяч гривен. Это на 7% больше, чем было год назад.
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В среднем квартира в Польше стоит 764 280 злотых (7 миллионов 831 тысяча гривен).
Самое дорогое жилье в таких городах:
  • Варшава — 17 733 злотых (181,7 тысячи гривен) за квадратный метр;
  • Гданьск — 16 879 злотых (172,9 тысячи гривен);
  • Краков — 16 503 злотых (169,1 тысячи гривен);
  • Вроцлав — 14 793 злотых (151 565,5 тысячи гривен).
Инфографика: Rynek Pierwotny
Инфографика: Rynek Pierwotny
Самые дешевые квартиры можно найти в таких городах:
  • Быдгощ — квадрат стоит 10 597 злотых (108,5 тысячи гривен);
  • Жешув — 11 166 злотых (114,4 тысячи гривен);
  • Ольштын — 11 377 злотых (116,6 тысячи гривен);
  • Белосток — 11 379 злотых (116,6 тысячи гривен);
  • Кельце — 11 418 злотых (117 тысячи гривен);
  • Лодзь — 11 478 злотых (117,6 тысячи гривен);
  • Люблин — 11 484 злотых (117,7 тысячи гривен).
Среди 14 крупнейших городов Польши нет такого, в котором цена на квартиру была бы дешевле, чем в Украине.
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По данным портала ЛУН, квадрат жилья вторичного рынка дороже всего в Киеве и Львове и составляет 2 000 долларов (82,9 тысячи гривен), на первичке — 53,5 — 55,6 тысячи гривен.

Что будет дальше с ценами на недвижимость в Польше

Эксперты отмечают, что сложно точно спрогнозировать, что будет с рынком недвижимости Польши дальше. Однако наиболее реалистичными являются два варианта.
Первый — замедление роста цен на квартиры сразу после продолжительного периода высоких ставок. Из-за определенного затишья на рынке застройщики могут снижать цены на квартиры.
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Второй вариант — это еще более динамичный рост цен на жилье в Польше из-за государственной поддержки и постоянного дефицита жилья на внутреннем рынке — особенно это касается мегаполисов.
Напомним, год назад на покупку жилья, в среднем, понадобился бы заработок за 9,1 года, а почти два года назад — за 8,5 года.
В Киеве наблюдается самое низкое отношение средней зарплаты к средней стоимости 1-комнатной квартиры за весь период наблюдения: такое жилье можно купить за сумму среднего заработка за 8 лет. На покупку 2-комнатной квартиры понадобится заработок за 12,8 лет, а 3-комнатной — за 18,6 лет.
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По материалам:
Телеканал 24
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