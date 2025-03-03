В 2024 году было построено больше всего жилья с начала полномасштабной войны — Finance.ua

В 2024 году было построено больше всего жилья с начала полномасштабной войны Сегодня 19:01 — Недвижимость

В 2024 году было построено больше всего жилья с начала полномасштабной войны

Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве введенных в эксплуатацию квартир за прошлый год. В 2024 году в Украине было введено в эксплуатацию 118 452 квартиры, из которых 82 794 расположены в домах с двумя и более квартирами, а 35 658 — в частных домах.

Согласно данным ЛУН , эти показатели стали самыми высокими с начала полномасштабного вторжения. В 2022 году было построено 92 593 квартиры, а в 2023 — 89 255 квартир.

Инфографика: ЛУН

Интересно, что в прошлом году процент сданных квартир в частных домах стал самым высоким за последние 7 лет. В 2024 году этот показатель составлял 30,1%, тогда как в 2023 — 25,8%, в 2022 — 19,7%, в 2021 — 18,6%, в 2020 — 28,6%, в 2019 — 29,9%, а в 2018 году.

Площадь квартир

Площадь квартир в частных домах превысила площадь квартир в многоквартирных домах. Общая площадь сданных квартир в 2024 году составила 9 млн 757 тыс. кв. м, из которых 4 млн 975 тыс. кв. м пришлось на частные дома, а 4 млн 782,5 тыс. кв. м — на многоквартирные дома и таунхаусы.

Инфографика: ЛУН

Средняя площадь новых частных домов в 2024 году составляла 139 кв. м, что является наименьшим показателем за последние 8 лет, когда средняя площадь таких домов колебалась в пределах 151−160 кв.м. За последние 7 лет средняя площадь новых квартир варьировалась в пределах 57,9−60,5 кв.

Больше всего квартир построено в таких городах:

Киев — 22 082 квартиры, из которых 21 697 в многоквартирных домах и таунхаусах, а 385 — в одноквартирных домах. Киевская область — 21 108 квартир, 11 665 из которых расположены в многоквартирных домах и таунхаусах. Львовская область — 12 627 квартир, из которых 9395 в многоквартирных домах и таунхаусах.

Инфографика: ЛУН

Среди других регионов лидируют:

Винницкая область (8 001 квартира, из которых 6 273 в многоквартирных домах),

Одесская область (7 950 квартир, 6 121 в многоквартирных домах),

Ивано-Франковская область (7 740 квартир, 5 604 в многоквартирных домах),

Волынская область (5061 квартира, 2727 в домах с двумя и более квартирами).

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