Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации защитникам за аренду жилья — Finance.ua

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Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации защитникам за аренду жилья

Недвижимость
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Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации защитникам за аренду жилья
Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации защитникам за аренду жилья
Кабинет министров утвердил порядок выплаты денежной компенсации лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины за аренду ими жилых помещений.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
В частности, определен механизм выплаты лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, денежной компенсации за съем (аренду) жилых помещений, которые:
  • являются владельцами жилья, поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией рф против Украины, информация о котором внесена в Государственный реестр, или относительно которого органами местного самоуправления подано документальное подтверждение факта повреждения/уничтожения;
  • жилье которых расположено на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;
  • получают реабилитационную помощь в амбулаторных условиях вне задекларированного/зарегистрированного места жительства, расположенного на расстоянии более 15 километров от места жительства.
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Отмечается, что компенсация защитникам будет выплачиваться на основании договора аренды жилого помещения в размере, не превышающем:
  • в Днепре, Киеве, Львове, Одессе — двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года;
  • в областных центрах — полтора размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • в других населенных пунктах — одного размера прожиточного минимума.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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