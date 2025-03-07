Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации защитникам за аренду жилья — Finance.ua

Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации защитникам за аренду жилья Сегодня 16:48 — Недвижимость

Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации защитникам за аренду жилья

Кабинет министров утвердил порядок выплаты денежной компенсации лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины за аренду ими жилых помещений.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, определен механизм выплаты лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, денежной компенсации за съем (аренду) жилых помещений, которые:

являются владельцами жилья, поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией рф против Украины, информация о котором внесена в Государственный реестр, или относительно которого органами местного самоуправления подано документальное подтверждение факта повреждения/уничтожения;

жилье которых расположено на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;

получают реабилитационную помощь в амбулаторных условиях вне задекларированного/зарегистрированного места жительства, расположенного на расстоянии более 15 километров от места жительства.

Отмечается, что компенсация защитникам будет выплачиваться на основании договора аренды жилого помещения в размере, не превышающем:

в Днепре, Киеве, Львове, Одессе — двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года;

в областных центрах — полтора размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

в других населенных пунктах — одного размера прожиточного минимума.

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